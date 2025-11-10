Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Bashkia Vore, Albania

salas de conferencias
3
5 propiedades total found
Sala de conferencias 3 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 3 500 m²
Berxulli, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 500 m²
Piso 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65M
Almacén 1 326 m² en Berxulli, Albania
Almacén 1 326 m²
Berxulli, Albania
Área 1 326 m²
We are selling Kapanon + Plot on Rinasi street The object is located on Rinasi street with d…
$1,63M
Sala de conferencias 2 500 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 2 500 m²
Berxulli, Albania
Área 2 500 m²
Piso 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Propiedad comercial 600 m² en Marikaj, Albania
Propiedad comercial 600 m²
Marikaj, Albania
Habitaciones 40
Dormitorios 38
Nº de cuartos de baño 38
Área 600 m²
Piso 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
Sala de conferencias 1 057 m² en Berxulli, Albania
Sala de conferencias 1 057 m²
Berxulli, Albania
Área 1 057 m²
Piso 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17M
