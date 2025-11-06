Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Kamëz Municipality
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Kamez Municipality, Albania

2 propiedades total found
Almacén 19 m² en Kamez Municipality, Albania
Almacén 19 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 19 m²
Piso -1/9
We offer 2 parking spaces in the Univers City complex with a net area of 19.1 m2 and 17.37 m…
$31,447
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 28 m² en Kamez Municipality, Albania
Propiedad comercial 28 m²
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
In one of the most sought-after areas for rapid development in Tirana, we offer for sale a s…
$114,141
Dejar una solicitud
