Locales comerciales en venta en Dajt, Albania

4 propiedades total found
Restaurante, cafetería 195 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 1 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 1 200 m²
Piso 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Dejar una solicitud
Haya PropertyHaya Property
Propiedad comercial 70 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 8
In Shkoze, near the Fresku area, we are selling commercial premises. It is located on the 0t…
$123,459
Dejar una solicitud
