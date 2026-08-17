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Locales comerciales en venta en Orikum, Albania

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hoteles
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8 propiedades total found
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK en Orikum, Albania
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK
Orikum, Albania
Área 105 m²
Número de plantas 2
🏦 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA – NEAR BKT BANK 💶 Price: 120,000 Euros 📐 A…
$139,837
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BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH) en Orikum, Albania
BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
BUSINESS PREMISES for SALE IN ORIKUM, VLORA (NEAR THE CHURCH)📐 Superficie: 60 m2💰 Precio: 1 …
$94,438
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Propiedad comercial 50 m² en Orikum, Albania
Propiedad comercial 50 m²
Orikum, Albania
Área 50 m²
✅ Precio: 105.000 Euro✅ Ubicación: Orikum, Vlore✅ Zona: 50m2El área donde se encuentra la ti…
$121,150
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Hotel 2 200 m² en Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Área 2 200 m²
Exclusivo hotel en venta en Radhimë, Vlorë, en una de las zonas turísticas más buscadas y de…
$4,69M
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Hotel 397 m² en Orikum, Albania
Hotel 397 m²
Orikum, Albania
Área 397 m²
El hotel está en venta en una zona perfecta con una fantástica vista al mar y la ciudad, ent…
$424,585
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FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA! en Orikum, Albania
FOR SALE LAST FLOOR OF A 5-STOREY BUILDING IN RADHIME,VLORA!
Orikum, Albania
Área 242 m²
Número de plantas 5
La venta es el quinto piso (la planta superior) de un edificio de 5 pisos, actualmente en la…
$692,697
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Propiedad comercial 225 m² en Orikum, Albania
Propiedad comercial 225 m²
Orikum, Albania
Área 225 m²
🏢🔑 BUSINESS PREMISES FOR SALE IN ORIKUM, VLORA. 💰 Price: 1400 euros/m² (negotiable) 📏 Ar…
$364,841
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! en Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Área 2 470 m²
Número de plantas 4
Venta: Hotel de 4 pisos con terraza usable, 1 planta sótano, piscina, parque infantil y muro…
$5,16M
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