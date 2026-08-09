Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Bashkia Vlore, Albania

;
Orikum
8
96 propiedades total found
Local comercial en venta en Vlora, Albania en Bashkia Vlore, Albania
Local comercial en venta en Vlora, Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 79 m²
Número de plantas 2
Local comercial en venta en Vlora, al sur de Albania. Si busca la oportunidad ideal para inv…
$150,248
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏬 2 COMMERCIAL UNITS FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 120 m²
Número de plantas 1
🏬 2 UNITS COMMERCIAL FOR SALE NEAR AULONA LUNA PARK, VLORA.💰 PRECIO: 1.800 € / m2➡️ DISCOUNT…
$255,550
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania en Bashkia Vlore, Albania
Seafront Commercial Space For Sale In Lungomare Vlore Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 126 m²
Número de plantas 13
Se vende unidad comercial frente al mar en Lungomare, Vlorë, Albania. Una oportunidad de inv…
$818,529
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
TekceTekce
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! en Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Área 2 470 m²
Número de plantas 4
Venta: Hotel de 4 pisos con terraza usable, 1 planta sótano, piscina, parque infantil y muro…
$5,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Marina
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français
Oficina 92 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 92 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 92 m²
Esta Unidad de Servicio en Venta en el Tribunal Distrib de Vlora Pressents es una ubicación …
$172,971
Dejar una solicitud
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 1
🆕💅🏻 PARA LA ACTIVIDAD DE CENTRO AESTHETICA EN LA ESCUELA "JANI MINGA", VLORA💄 Este negocio e…
$9,364
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Oficina 43 m² en Bashkia Vlore, Albania
Oficina 43 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 43 m²
Una propiedad comercial excepcional está ahora disponible para la venta en el corazón de la …
$55,786
Dejar una solicitud
Almacén 15 m² en Bashkia Vlore, Albania
Almacén 15 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 15 m²
Espacio de estacionamiento para la venta con una superficie de 15 m2, situado en una zona mu…
$21,015
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 182 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 182 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 182 m²
¡Venta! ¡Restaurante en pulmón! El restaurante se encuentra en la primera costa en la más po…
$1,72M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 91 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 91 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 91 m²
Gran ubicación, zona de alta velocidad!La tienda se vende en una de las zonas más frecuentes…
$110,802
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Restaurante, cafetería 130 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 130 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 130 m²
Unidad comercial 130 m2 situado en la planta baja de un edificio recién terminado en la call…
$457,608
Dejar una solicitud
Hotel en Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel en venta en Cold Water, con una maravillosa vista al mar. El hotel tiene 1 planta, don…
$1,92M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial
Bashkia Vlore, Albania
- Ubicación Premium: Inicio de Lungomare, VloraUn negocio totalmente operativo para la venta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 245 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 245 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 245 m²
¿Está buscando la ubicación perfecta para iniciar su negocio o ampliar su actividad? ¡No te …
$713,420
Dejar una solicitud
Hotel 300 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Área 300 m²
Estamos vendiendo Hoteles en Londres, Vlora.En una de las zonas más élites y turísticas de l…
$1,72M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
HOTEL FOR SALE IN VLORE! en Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Área 602 m²
Número de plantas 4
El hotel está situado en una zona con alto tráfico peatonal, muy cerca del bulevar Vlore-Ske…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Marina
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski, Français
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SODĖ FOREST, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 70 m²
Número de plantas 1
🏡🌲 BUILDING + LAND FOR SALE IN SOD -- FOREST, VLORA🌲 En una de las zonas más tranquilas y ve…
$234,664
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 48 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 48 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 48 m²
Successful Investment on the Waterfront - Sale of Two Shops on the Waterfront! If you are l…
$138,377
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial
Bashkia Vlore, Albania
Two private parking spots available for sale on the underground floor of a new building loca…
$18,870
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 50 m² en Orikum, Albania
Propiedad comercial 50 m²
Orikum, Albania
Área 50 m²
✅ Precio: 105.000 Euro✅ Ubicación: Orikum, Vlore✅ Zona: 50m2El área donde se encuentra la ti…
$121,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 64 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 64 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 64 m²
✅ Precio de venta: 3500 Euro/m2✅ Ubicación: Lungomare, Vlore✅ Superficie: 64m2La propiedad s…
$269,150
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial
Bashkia Vlore, Albania
🏢🔑 2-STOREY BUILDING + WAREHOUSE FOR SALE – KARABASH NEIGHBORHOOD, NEAR VLORA MUNICIPALITY.💰…
$807,183
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Propiedad comercial 46 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 46 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 46 m²
En la ciudad de Vlora, en una zona desarrollada y muy frecuentada, se ofrece una unidad de n…
$90,117
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 37 m² en Bashkia Vlore, Albania
Propiedad comercial 37 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 37 m²
Propiedad comercial en venta en Lungomare! Locales para oficinas, tiendas o apartamentos. Ha…
$96,003
Dejar una solicitud
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
🏢 FOR SALE OR RENT BUSINESS ENVIRONMENT NEAR GAMA PROFESSIONAL, VLORA 🏷 Sale price: 80,00…
$93,980
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH FACTORY, VLORA 🏷 Sale price: 2500 Euro…
$87,816
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Hotel 2 200 m² en Radhime, Albania
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albania
Área 2 200 m²
Exclusivo hotel en venta en Radhimë, Vlorë, en una de las zonas turísticas más buscadas y de…
$4,69M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 65 m²
🏢 BUSINESS PREMISES FOR SALE NEAR AMBULANCE, VLORA.💰 PRECIO: 270,000 Euro / Total (Negociabl…
$314,052
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏢 BUSINESS ENVIRONMENT FOR SALE IN THE FORMER FISH PLANT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 115 m²
🏢 Saludos para la venta en el pródigo de pescado, Vlora.💰 PRECIO: 2.500 Euro / m2📐 Superfici…
$338,623
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Restaurante, cafetería 151 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 151 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 151 m²
Cafe bar está situado en el corazón de Vlora, en el bulevar de la ciudad. El bar es popular …
$261,827
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Bashkia Vlore

restaurantes
hoteles
oficinas
almacenes
negocio listo
Realting.com
Ir