Locales comerciales en venta en Farke, Albania

5 propiedades total found
Propiedad comercial 30 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 8
Commercial premises for sale! The space has a surface area of 30.34 m2 and has an accessible…
$139,765
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Almacén 14 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 14 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 14 m²
Piso -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Restaurante, cafetería 93 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Almacén 412 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 412 m²
Número de plantas 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Propiedad comercial 62 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 62 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 62 m²
Número de plantas 5
Commercial space 62 m² net on the ground floor of a quality building in the elite area of Ko…
$203,824
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
