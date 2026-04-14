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Locales comerciales en venta en Bashkia Kavaje, Albania

hoteles
4
9 propiedades total found
Propiedad comercial 181 m² en Golem, Albania
Propiedad comercial 181 m²
Golem, Albania
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 6
Ofrecemos para la venta 2 tiendas en la residencia EON en Golem. Tienen una superficie total…
$334,606
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AFS Real Estate Management
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Almacén 379 m² en Golem, Albania
Almacén 379 m²
Golem, Albania
Área 379 m²
Piso -1
El garaje está situado en la -1a planta de un nuevo edificio en la zona de Golem cerca del H…
$219,225
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AFS Real Estate Management
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Propiedad comercial 22 m² en Golem, Albania
Propiedad comercial 22 m²
Golem, Albania
Área 22 m²
Piso 1
El espacio está situado en la planta baja de un edificio de 6 pisos que está en construcción…
$69,129
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AFS Real Estate Management
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Hotel 1 563 m² en Golem, Albania
Hotel 1 563 m²
Golem, Albania
Habitaciones 33
Dormitorios 32
Nº de cuartos de baño 34
Área 1 563 m²
Número de plantas 4
El hotel tiene una superficie total de 1,690 m2, de los cuales 350 m2 son obras de construcc…
$2,31M
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AFS Real Estate Management
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Propiedad comercial 124 m² en Golem, Albania
Propiedad comercial 124 m²
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Número de plantas 2
A space suitable for a Golem café or other business is for sale. The building is certified a…
$173,610
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CACTUS|Real Estate
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Hotel 1 400 m² en Golem, Albania
Hotel 1 400 m²
Golem, Albania
Habitaciones 40
Dormitorios 40
Nº de cuartos de baño 40
Área 1 400 m²
Piso 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN! en Golem, Albania
HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!
Golem, Albania
Habitaciones 34
Área 3 000 m²
HOTEL PARA VENTA +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!El hotel está situado en una de las zonas má…
Precio en demanda
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Century 21 Eon
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Propiedad comercial 84 m² en Golem, Albania
Propiedad comercial 84 m²
Golem, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1
El espacio está situado en la planta 0 en Golem. Este espacio tiene una superficie total de …
$145,171
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Hotel 1 750 m² en Golem, Albania
Hotel 1 750 m²
Golem, Albania
Área 1 750 m²
Número de plantas 5
Продаётся гостиница en el área de recreación. Расположена в 900 metros y пляжа, 5 metros de …
$1,27M
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CACTUS|Real Estate
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