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Locales comerciales en venta en Tirana, Albania

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125 propiedades total found
Propiedad comercial 81 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1/8
Se ofrece a la venta una unidad de negocios en un lugar muy favorable, en la calle Debar, co…
$422,254
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Propiedad comercial 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 10
The space is located on the ground floor of a new building near the former Aviation Field, a…
$174,814
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Propiedad comercial 68 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 68 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 68 m²
Presentamos la tienda a la venta, situada en un complejo de nueva construcción, en un área d…
$181,910
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Propiedad comercial 18 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 18 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 1/5
Very good investment opportunity! Unit for sale near Joena supermarket on December 21. The a…
$125,789
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Restaurante, cafetería 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 10
Venta es un negocio funcional de bar-billiards, con una reputación bien establecida y client…
$46,588
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Oficina 140 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Área 94 m²
SERVICIO AREA 06 Silencioso📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 84,54 m2🔹 Superfi…
Precio en demanda
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Oficina 42 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Propiedad comercial 350 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 350 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 1/9
Ky ambient komercial ndodhet në katin e parë të një ndërtese 9-katëshe në zonën Ish Parku, T…
$989,132
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Propiedad comercial 840 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 840 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 840 m²
Una rara oportunidad de inversión en una de las zonas de desarrollo más rápidas de Tirana.Ve…
$1,55M
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Propiedad comercial 216 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 216 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 216 m²
Piso 1/8
Commercial space for sale in Misto Mame. The space is located on the 1st floor of a new buil…
$553,236
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Almacén 24 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 24 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 24 m²
Piso -1/10
We are selling a parking space in the former Park area. The post office is located on the -1…
$27,953
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Propiedad comercial 82 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 en Tirana Municipality, Albania
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Área 158 m²
Número de plantas 1
SERVICIO ESPACIO 14 Silencioso FLOOR 1📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Superficie neta: 141,73…
Precio en demanda
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Almacén 1 000 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 1 000 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 1 000 m²
Mysto Mame Magazines para la venta!Hay una superficie total de 978 m2, de 6m a 7m en el tech…
$2,29M
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Plaza de aparcamiento en Tirana Municipality, Albania
Plaza de aparcamiento
Tirana Municipality, Albania
Área 14 m²
Número de plantas 1
Plaza de aparcamiento en venta
$29,262
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Edificio rentable en Tirana Municipality, Albania
Edificio rentable
Tirana Municipality, Albania
✅ Precio: Euro✅ Ubicación: Yzberisht, Tirana✅ Superficie total: 71m2✅ Orientación: OesteLa z…
$1,74M
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Almacén 33 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 33 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 33 m²
Premium Location: In one of the most sought-after areas of Tirana, on Petro Nini Luarasi str…
$52,412
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Almacén 105 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 105 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 105 m²
Piso -2/9
7 Parking spaces for sale in Jordan Misja Floor -2 Two of which are sold together indivisibl…
$203,824
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Propiedad comercial 130 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Commercial premises for sale in Fresk! The environment has a surface of 130m2, it is organiz…
$349,413
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Propiedad comercial 103 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 103 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Commercial space for sale at Square 21, Kavajes Street! • Area: 112 m² • Net Rent: 2400 EUR…
$658,060
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Propiedad comercial 289 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 289 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Sólo en URBAN LIMIT, cerca del estadio Air Albania, una de las zonas más premium y desarroll…
$2,34M
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Almacén 19 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 19 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 19 m²
Piso -1/-1
Parking space on the -1st floor of a building under construction on Hoxha Tahsim Street, nea…
$33,777
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Propiedad comercial 180 m² en Tirana Municipality, Albania
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Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/11
Commercial space (shop) for sale in the Red School area Gross area 182.7 m2 Net area 180.7 m…
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Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso -1/14
In one of the most elite areas of Tirana, the former exhibition area, we offer a business sp…
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Propiedad comercial 188 m² en Tirana Municipality, Albania
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Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Apartamento en venta: 106,6 m2 (93,9 m2 net).Dividido en 2 dormitorios, 2 baños, salón y bal…
$616,525
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Propiedad comercial 240 m² en Tirana Municipality, Albania
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Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 9
I am renting a shop on Dritan Hoxha Street, Laprakë. The shop is located on Floor 0 and Flo…
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Propiedad comercial 126 m² en Tirana Municipality, Albania
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Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 5/8
The business environment is offered in a building known for its prestige in the BLLOKU area,…
$1,05M
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Almacén 42 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 42 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 42 m²
Piso 1/-1
Estamos ofreciendo vender dos garajes en la zona de RTSH.Dos unidades están en el piso 1 de …
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Piso -2
Estamos solicitando para la venta 4 Post Parking en un complejo residencial en Ali Demi.📍 Lo…
$98,369
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