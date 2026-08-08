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DDA Real Estate

Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2007
Auf der Plattform
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3 jahre 7 Monate
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Webseite
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dda-realestate.com
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Jetzt geöffnet
Über die Agentur

DDA Real Estate ist eine internationale Immobilienagentur, die sich auf die Märkte VAE, Thailand und Bali spezialisiert hat. Wir helfen Kunden, in ausländische Immobilien zu kaufen, zu verkaufen und gewinnbringend zu investieren, um den Prozess von der ersten Beratung bis zum Erhalt von Schlüsseln und Residenzdokumenten vollständig begleiten.

2007 gegründet, DDA Real Estate ist von einer lokalen Agentur zu einem internationalen Experten gewachsen. Heute bringt unser Team erfahrene Broker, Anwälte, Finanzberater und Verlagerungsspezialisten zusammen, die es uns ermöglichen, alle schlüsselfertigen Anfragen zu lösen – von der Auswahl der Wohnungen, um eine Hypothek zu beantragen, ein Bankkonto zu eröffnen und ein Aufenthaltsvisum zu erhalten.

Warum DDA wählen Immobilien:

  • 18 Jahre Know-how auf dem internationalen Markt
  • Zugang zu geschlossenen Einrichtungen und Projekten von großen Entwicklern
  • Vollständige Transaktionsunterstützung in einem Unternehmen
  • Unterstützung bei der Erlangung einer Hypothek für Ausländer, Eröffnung eines Kontos, Registrierung eines Unternehmens
  • Post-Kauf-Unterstützung: Vermietung, Facility Management, Weiterverkauf
  • ehrliche Empfehlungen und persönliche Auswahl für die Ziele des Kunden: Investition, Verlagerung, passives Einkommen oder ein zweites Zuhause

Wir verkaufen keine quadratischen Aufnahmen – wir lösen die Probleme des Kunden.

DDA Real Estate wählt ein Projekt für Ihre Strategie: Kapitalerhaltung, Gewinn, Verlagerung oder Diversifizierung. Wir führen die Transaktion vor dem Ergebnis durch und bleiben auch nach dem Kauf bei dem Kunden.

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen decken das gesamte Spektrum der Bedürfnisse ab:

  • Kauf und Verkauf von Wohnungen, Villen, Grundstücken und kommerziellen Einrichtungen;
  • Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilien;
  • Hypotheken und Installationsprogramme ohne %;
  • Versicherung, Wohnung Akzeptanz (Snagging), Verbindung von Diensten;
  • Rechtsberatung, Firmenregistrierung, Visaverarbeitung und Erbgutscheine.

Wir arbeiten direkt mit führenden Entwicklern zusammen, die es uns ermöglichen, exklusive Bedingungen und die besten Preise für Neubauten anzubieten.

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