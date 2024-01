Oceanz by Danube

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Drei Wohntürme mit Studios sowie Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern mit Panoramablick auf die Entwicklung der DAMAC Hills und ihre grünen Außenbereiche. Die zum Verkauf stehenden Eigentumswohnungen von Bellavista in Dubai blicken auf den Trump International Golf Club Dubai mit einem Universum von Einrichtungen auf Straßenebene. Eine elegante Lobby heißt Sie zu Hause willkommen und Ihr Apartment wurde sorgfältig entworfen, um sowohl den Wohnraum als auch die außergewöhnliche Aussicht zu maximieren. Bellavista ist Teil einer etablierten Gemeinde und profitiert von Lebensnotwendigkeiten wie Geschäften und Cafés, einer praktischen Schule sowie einer Weite grüner Parklandschaft und Spaß im Freien. Fitnesscenter Schwimmbad Modernstes Gymnasium Dampfraum und Sauna Zugang zu den erstklassigen Annehmlichkeiten von DAMAC Hills Golfplatz Community Skate Park Ställe Wellenpool Trump Internationaler Golfclub Dubai Spinneys und Carrefour Supermärkte mit Café und Geldautomat DAMAC Properties ist seit 2002 führend auf dem Luxusimmobilienmarkt im Nahen Osten und bietet preisgekrönte Wohn-, Gewerbe- und Freizeitimmobilien in der gesamten Region, einschließlich der VAE, Saudi-Arabien, Katar und, Jordanien, Libanon und Oman sowie das Vereinigte Königreich. Seitdem hat das Unternehmen fast 32.000 Haushalte mit einem Entwicklungsportfolio von mehr als 34.000 in verschiedenen Phasen der Planung und des Fortschritts geliefert.* Zusammenschluss mit einigen der weltweit bedeutendsten Mode- und Lifestyle-Marken, DAMAC hat in Zusammenarbeit mit einem von The Trump Organization verwalteten Golfplatz und Luxusimmobilien in Zusammenarbeit mit Versace, Fendi Casa, neue und aufregende Wohnkonzepte auf den Markt gebracht, Nur Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Rotana und Radisson Hotel Group. Mit einer konsequenten Vision und einer starken Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation von Luxusleben im Nahen Osten auf.