Wohnung in einem Neubau Hayat Flora

Hayat Flora ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt bietet Wohnungen in verschiedenen Größen von 1+1 bis 4+1 sowie großzügige Maisonettewohnungen (Duplex). Es verbindet modernen Wohnkomfort mit 70 % Grünflächen und einem beeindruckenden Blick auf den Küçükçekmece-See und das Marmarameer.
Hayat Flora überzeugt mit einer erstklassigen Infrastruktur, einer hervorragenden Anbindung an die Metro sowie Einzelhandelsgeschäften direkt auf dem Gelände. Das Projekt wird von renommierten Bauträgern entwickelt und ist sowohl für Familien als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.
10 Vorteile von Hayat Flora
Strategische Lage – in der Nähe von Metro, Hauptverkehrsstraßen und dem Stadtzentrum.
Naturblick – beeindruckende Ausblicke auf den Küçükçekmece-See und das Marmarameer.
Vielfältige Wohnungsoptionen – von 1+1 bis 4+1 sowie Maisonettewohnungen (Duplex).
70 % Grünflächen – liebevoll gestaltete Landschaftsbereiche für Erholung und Lebensqualität.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Swimmingpool, Fitnessstudio, Sauna und Spielbereiche für Kinder.
Einzelhandelsflächen vor Ort – Geschäfte, Cafés und eine Apotheke innerhalb der Wohnanlage.
24/7-Sicherheitsdienst – geschlossene Wohnanlage mit Videoüberwachung und Sicherheitsdienst rund um die Uhr.
Renommierter Bauträger – entwickelt von erfahrenen Projektentwicklern mit staatlicher Unterstützung.
Flexible Zahlungsmodelle – Ratenzahlungen und attraktive Preisnachlässe verfügbar.
Hohes Investitionspotenzial – in der Nähe des Istanbul-Kanal-Projekts (Canal Istanbul) und einer Region mit stetig wachsender Nachfrage nach Immobilien.