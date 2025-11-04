Wohnung in einem Neubau Hayat Flora

Hayat Flora ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt bietet Wohnungen in verschiedenen Größen von 1+1 bis 4+1 sowie großzügige Maisonettewohnungen (Duplex). Es verbindet modernen Wohnkomfort mit 70 % Grünflächen und einem beeindruckenden Blick auf den Küçükçekmece-See und das Marmarameer.

Hayat Flora überzeugt mit einer erstklassigen Infrastruktur, einer hervorragenden Anbindung an die Metro sowie Einzelhandelsgeschäften direkt auf dem Gelände. Das Projekt wird von renommierten Bauträgern entwickelt und ist sowohl für Familien als auch für Investoren eine ausgezeichnete Wahl.

10 Vorteile von Hayat Flora