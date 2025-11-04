Wohnung in einem Neubau Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 bietet exklusives Wohnen direkt am Wasser mit einer von der mediterranen Architektur inspirierten Gestaltung, die Eleganz und Komfort harmonisch vereint. Der atemberaubende Panoramablick auf das Marmarameer verleiht dem Projekt eine außergewöhnliche Wohnqualität.
Sega Yalı 360 überzeugt mit modernen Annehmlichkeiten, liebevoll gestalteten Grünanlagen und einer lebendigen Wohngemeinschaft. Dank seiner strategischen Lage sind Schulen, Krankenhäuser und die wichtigsten Stadtzentren schnell und bequem erreichbar.
10 Vorteile von Sega Yalı 360:
Erstklassige Lage direkt am Wasser mit unverbautem Panoramablick auf das Meer.
Architektur, inspiriert von den historischen Yalı-Villen Istanbuls.
Großzügige Grundrisse mit offenen Wohnküchen.
Hochwertige und luxuriöse Innenausstattung in allen Wohnungen.
Erdbebensichere Bauweise sowie moderne Wärme- und Schalldämmung.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpools, Fitnessstudio und Erholungsbereichen.
Moderne Smart-Home-Systeme für mehr Komfort und Sicherheit.
In der Nähe von Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Flexible Zahlungsmodelle für Käufer.
Hohes Investitionspotenzial in einem aufstrebenden und zukunftsorientierten Stadtteil.