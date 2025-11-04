Wohnung in einem Neubau Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 bietet exklusives Wohnen direkt am Wasser mit einer von der mediterranen Architektur inspirierten Gestaltung, die Eleganz und Komfort harmonisch vereint. Der atemberaubende Panoramablick auf das Marmarameer verleiht dem Projekt eine außergewöhnliche Wohnqualität.

Sega Yalı 360 überzeugt mit modernen Annehmlichkeiten, liebevoll gestalteten Grünanlagen und einer lebendigen Wohngemeinschaft. Dank seiner strategischen Lage sind Schulen, Krankenhäuser und die wichtigsten Stadtzentren schnell und bequem erreichbar.

10 Vorteile von Sega Yalı 360: