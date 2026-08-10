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Villen am Meer in Antalya, Türkei

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Alanya
34
Muratpasa
133
Serik
43
Kaş
51
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171 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Villa mit einer Fläche von 410 qm mit Premium-Finishing mit der Stadt Alanya und 650 Meter v…
$805,388
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Möblierte Villa mit Meerblick und Investitionspotenzial auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Di…
$1,11M
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/3
Villen mit Reichhaltigen Annehmlichkeiten in Kaş Kalkan Kalkan ist ein wunderschöner Bezirk …
$1,15M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Freistehende Villen mit komfortablen Wohnräumen in Bektaş Alanya Die Villen befinden sich im…
$2,03M
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Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 648 m²
Etagenzahl 3
Luxusvilla KIWI Sunset 2, die Möglichkeit, türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten!Villa KI…
$3,15M
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Villa 4 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In einem der begehrtesten Wohngebiete von Alanya gelegen, bietet diese luxuriöse Villa in Te…
$440,188
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villa mit privatem Pool auf dem ersten Grundstück direkt am Meer in Kalkan, Ant…
$659,268
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villen mit privatem Pool und Blick auf die Meeresburg in Alanya Luxuriös gestaltete freisteh…
$782,813
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$673,621
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Stockwerk 1/2
4-Schlafzimmer-Villen mit Meerblick in Kaş Kalkan Kalkan, Kaş ist die Grenzstadt zu den welt…
$798,870
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Meerblick-Immobilien mit großzügiger Fläche zum Verkauf in Alanya Bektaş Bektaş, in Alanya g…
$4,62M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Villen mit Blick auf die Stadt und das Meer und intelligenter Haustechnik in Alanya, Antalya…
$2,08M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick und Investitionspotenzial in Kaş Die Halbinsel Çukurbağ ist eine der be…
$883,620
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Burgblick in einer natürlichen Umgebung in Bektaş Alanya Die stilvol…
$2,96M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit luxuriösem Design und Annehmlichkeiten in Alanya Yeşilöz Alanya ist …
$1,30M
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Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
The villa located in Antalya/Serik/Bogazkent has been completely renovated by the current ow…
$225,239
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Villen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in Alanya Kargıcak Alanya ist dank seine…
$923,051
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Häuser mit Meerblick zum Verkauf innerhalb einer Anlage in Tepe, Alanya Diese Häuser befinde…
$954,726
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Villen zum Verkauf mit privatem Pool und Garten innerhalb des Komplexes in Alanya Türkei Ala…
$906,848
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Stadt- und Meerblick und Intelligenter-Haus-Technologie in Alanya Alanya ist eines…
$3,73M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit unverbautem Meerblick auf der Halbinsel Kaş Kaş ist eine friedliche und …
$1,12M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Freistehende Villa mit Meer-, Stadt- und Bergblick, umgeben von Natur in Alanya Kargıcak Kar…
$1,39M
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Villa 8 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 8 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 3
Freistehende, individuell gestaltete Villa mit Blick auf die Stadt, die Burg und das Meer in…
$1,67M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 405 m²
Villen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in Alanya Kargıcak Alanya ist dank seine…
$923,051
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 464 m²
Bezugsfertige freistehende Villa mit Meerblick in Kargıcak, Alanya Diese exklusive Villa bef…
$1,57M
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Villen mit Meerblick zum Verkauf mit flexiblem Zahlungsplan in Kalkan Kalkan, Heimat einer d…
$580,591
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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