Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Antalya, Türkei

Alanya
34
Muratpasa
76
Serik
54
Kaş
49
Zeig mehr
23 immobilienobjekte total found
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Gemutliche 3-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick und privatem Pool in Turkler, Alanya Entdecke…
$466,993
Eine Anfrage stellen
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 477 m²
Dorfkomplex   In dem neuen modernen Komplex im Bereich von Doshmalta, 10 km vom Strand entfe…
$700,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Fläche 200 m²
Zedernparkhäuser in einem modernen Wohnkomplex in Antalya.13 Blöcke, 26 unabhängige Abschnit…
$475,249
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
AdriastarAdriastar
Villa 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Villa 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AxA property
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Villa in Seki, Türkei
Villa
Seki, Türkei
Fläche 502 m²
Willkommen in der Perle von Alanya — Eine einzigartige Villa mit Panoramablick, eine Schloss…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Zeitgenossische Incekum-Villa mit atemberaubender Aussicht und Whirlpool Erleben Sie modern…
$349,078
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Etagenzahl 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 7 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Fläche 349 m²
Wunderschöne Villa vom Entwickler an der Küste in der Region Karghydzhak, Alania Kargydzha…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Alanya, Türkei
Villa
Alanya, Türkei
Fläche 264 m²
Separat reguläre dreistöckige Villen werden in einem neuen Williah-Projekt in der Berggegend…
$852,348
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Mahmutlar, Türkei
Villa
Mahmutlar, Türkei
Fläche 274 m²
Lux -Klassenvillen zum Verkauf   Am Meer in Makhmutlare Es gibt 4 Villen auf dem Schurke, …
$490,746
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Alanya, Türkei
Villa
Alanya, Türkei
Fläche 200 m²
Der neue VIL -Komplex ist im Bereich Kyzyljashehir, Alanya, gebaut. Zentrum von Alania: 8,7 …
$681,879
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 660 m²
Elegante Villa mit 8 Schlafzimmern und Meerblick in Incekum Erleben Sie ultimativen Luxus i…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Aksu, Türkei
Villa 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 578 m²
Type: Triplex Villa Netto oppervlakte: 323,6 m² Indeling: Eerste verdieping: keuken, woon…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa in der ruhigen Gegend von İncekum bietet 450 m2 Wohnfläche au…
$678,391
Eine Anfrage stellen
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Moderne 4-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick in Payallar, Alanya Erleben Sie luxurioses Wohne…
$525,368
Eine Anfrage stellen
Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Fläche 238 m²
Erste Klassenvillen vom Entwickler bis zu Kargydzhak, Alania Unser Unternehmen Hayat Estat…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
18 hochwertige, modern gestaltete Villen mit privatem Pool & Parkplatz, App. 225 qm in brutt…
$834,714
Eine Anfrage stellen
Villa in Serik, Türkei
Villa
Serik, Türkei
Fläche 220 m²
Das Villenprojekt bietet ein angenehmes Leben in Kadriye, dem Unterhaltungszentrum von Antal…
$568,232
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Kargıcak, Türkei
Villa
Kargıcak, Türkei
Fläche 425 m²
Geräumige Villa vom Entwickler   In Kargydzhak, Alania Kargydzhak   Die östliche Region Ala…
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ÖVENÇOĞLU GROUP
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Seki, Türkei
Villa
Seki, Türkei
Fläche 502 m²
Eine einzigartige Villa mit Panoramablick auf das Meer, zum Schloss von Alanya und Natur, we…
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Mittelmeerregion, Türkei
Villa
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Anspruchsvolle Villa mit 7 Schlafzimmern und Meerblick in Incekum Erleben Sie raffinierten …
$758,864
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Antalya, Türkei

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen