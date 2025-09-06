Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Antalya
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Antalya, Türkei

Alanya
34
Muratpasa
76
Serik
54
Kaş
49
Zeig mehr
15 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Kızılcaşehir, Türkei
Villa 5 zimmer
Kızılcaşehir, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 810 m²
Etagenzahl 2
$398,921
Villa 4 zimmer in Keşefli, Türkei
Villa 4 zimmer
Keşefli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Spiegelvilla in einem Villenkomplex in der Nähe des Meeres, Bezirk De…
$182,737
Villa 6 zimmer in Oba, Türkei
Villa 6 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Unser neues LuxusprojektUnsere Villen befinden sich im Stadtteil Oba in Alanya auf einer Flä…
$701,297
Villa 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Villa 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
alanya mahmutlar 2+1 private villa large garden underfloor heating 2 storeys lar…
$793,293
Villa 6 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 6 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Döşemealtı, Antalya, Türkei
$1,63M
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Etagenzahl 2
We are proud to present you with an ultra-luxury and modern villa with a smart home system l…
$3,73M
Villa 7 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 7 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 3
VIP villas in Bektash, Alanya – Your dream becomes a reality! the proposal of the possibi…
$3,06M
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 3
Zimmer: 3+2Anzahl der Stockwerke: 3Badezimmer: 2.Balkon: 3Villa Fläche: 170 m2Möblierte Vill…
$458,143
Villa 6 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 6 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
A separate villa on the slope of the Toros mountains with amazing species characteristics is…
$570,130
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Separat stehende Villa 4 + 1, Paradise Town - Ella mit Terrasse befindet sich in Belek. Nebe…
$270,981
Villa 4 zimmer in Aksu, Türkei
Villa 4 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 578 m²
Type: Triplex Villa Netto oppervlakte: 323,6 m² Indeling: Eerste verdieping: keuken, woon…
$200,000
Villa 5 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
Beautiful two-story villa located in a private complex in the Kargicak area of Alanya. The …
$211,365
Villa 6 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 6 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
GRUNDSTÜCK: 610 m2 Villa: Gesamt 593 m2 Netto 492 m2 ﻿﻿Smart-Home-System ﻿﻿4 Stockwer…
$1,96M
Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Etagenzahl 3
For Sale 3+1 Private Luxury Villa at Kemer Antalya Antalya / Kemer (Arslanbucak) Detached …
$669,663
Villa 3 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Antalya, Türkei

Realting.com
Gehen