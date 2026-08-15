Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Pool in Murcia, Spanien

;
Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
Zeig mehr
65 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 6 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Moderne Premium-Villa mit Pool, großen Terrassen, Garten und Garage neben einem exklusiven G…
$549,799
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Elegante Villa mit gestaltetem Garten, Smart-Home-Merkmalen und privatem Pool, nur wenige Sc…
$426,043
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Einladende moderne Villa mit privatem Pool, atemberaubendem Meerblick und einer Dachterrasse…
$568,644
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Liefertermin: …
$434,025
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Eine elegante Villa mit privatem Pool, einer sonnenverwöhnten Dachterrasse und Designer-Inne…
$453,083
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Moderne, gemütliche Villa mit privatem Pool und riesiger Dachterrasse in der Nähe von Sporta…
$306,932
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Schlüsselfertige, einfache Villa mit privatem Pool, großzügigen Außenbereichen und stilvolle…
$314,487
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Calasparra, Spanien
Villa 5 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Moderne einstöckige Villa mit großem privatem Garten und Schwimmbad, gelegen auf einem großz…
$468,109
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Bez…
$322,651
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strandnä…
$480,762
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Fantastische Villa mit privatem Pool und Dachterrasse in einer Premium-Gegend in Strandnähe.…
$424,539
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit privatem Pool, Parkplatz auf dem Grundstück und einer geräumigen Dach…
$324,372
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in San Javier, Spanien
Villa
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wir freuen uns, Ihnen ein neues Haus zum Verkauf präsentieren zu können, diesmal ist es eine…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Strahlende, geräumige Villa mit Dachunterhaltung, privatem Pool und nahtlosem offenem Wohnen…
$987,067
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großem Garten und einer Dachterrasse in einem Premium-Gol…
$460,570
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Erstaunliche moderne Villa mit privatem Pool, wunderschönem Meerblick und großzügiger Dachte…
$638,417
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 3 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lieferte…
$296,294
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Fantastische moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse, wunderschönem Meerblick und hell…
$497,119
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Luxus-Eckvilla mit privatem Pool und großer Terrasse, 100 Meter vom Strand von Mar Menor ent…
$499,175
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 6 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Luxuriöse schlüsselfertige Villa mit privatem Pool und Meerblick im Erdgeschoss in einer Pre…
$697,727
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Pool, Garten und großer Terrasse, eingebettet 100 Meter vom Stran…
$440,310
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 5 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse große Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lie…
$802,210
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Premium-Villa mit Zugang zum Golfresort, privatem Swimmingpool und charmantem Garten in eine…
$611,336
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Fantastische Villa mit privatem Pool und Jacuzzi, sonnenverwöhnter Dachterrasse, wunderschön…
$756,874
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Exklusive Villa mit großer Dachterrasse, Panoramablick auf das Meer und den Golfplatz, Kelle…
$830,374
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Liefertermin: …
$375,241
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Schöne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfplatz Lief…
$352,870
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Erstaunliche Villa mit Panoramablick, privatem Tauchbecken und üppiger Innenhof, gelegen in …
$380,266
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen