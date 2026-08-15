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Villen am Meer in Murcia, Spanien

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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17 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Elegante Villa mit gestaltetem Garten, Smart-Home-Merkmalen und privatem Pool, nur wenige Sc…
$426,043
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Einladende moderne Villa mit privatem Pool, atemberaubendem Meerblick und einer Dachterrasse…
$568,644
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strandnä…
$480,762
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Villa in San Javier, Spanien
Villa
San Javier, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wir freuen uns, Ihnen ein neues Haus zum Verkauf präsentieren zu können, diesmal ist es eine…
$767,461
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Erstaunliche moderne Villa mit privatem Pool, wunderschönem Meerblick und großzügiger Dachte…
$638,417
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Fantastische moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse, wunderschönem Meerblick und hell…
$497,119
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Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Premium Class Haus in Cabo de Palos - NP116059 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Teppichfläche: …
$5,75M
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Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Luxus-Eckvilla mit privatem Pool und großer Terrasse, 100 Meter vom Strand von Mar Menor ent…
$499,175
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Villa 6 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 6 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Luxuriöse schlüsselfertige Villa mit privatem Pool und Meerblick im Erdgeschoss in einer Pre…
$697,727
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Villa 4 zimmer in Cartagena, Spanien
Villa 4 zimmer
Cartagena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Pool, Garten und großer Terrasse, eingebettet 100 Meter vom Stran…
$440,310
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
Exklusive Villa mit großer Dachterrasse, Panoramablick auf das Meer und den Golfplatz, Kelle…
$830,374
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Gartenparkplatz und herrlichem Blick auf d…
$673,159
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Garten, Keller und herrlichem Blick auf …
$648,191
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Charmante, moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in ei…
$526,781
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Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
VIP-Klasse VIlla in Cabo de Palos, 3 Schlafzimmer, Fläche 195 m2 - NP116056 3 Schlafzimmer, …
$2,79M
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Strandvillen mit 3 Schlafzimmern und atemberaubendem Meerblick in Los Alcazares Diese Luxusv…
$1,62M
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 322 m²
Wunderschöne Luxusvilla mit privatem Pool und Meerblick mit Souterrain in einer erstklassige…
$598,751
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