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Villen am See in Murcia, Spanien

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Murcia
125
Fuente Alamo de Murcia
45
Los Alcazares
166
Torre-Pacheco
123
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3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und Parkplatz ohne Pool, gelegen an einem G…
$379,979
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Brillante Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Garten, Keller und herrlichem Blick auf …
$648,191
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Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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