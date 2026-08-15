Villen mit Bergblick kaufen in Murcia, Spanien

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Murcia
132
Fuente Alamo de Murcia
59
Los Alcazares
174
Torre-Pacheco
122
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13 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 7 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 317 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$518,965
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Villa 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
Moderne freistehende Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Condado de Alhama Murcia D…
$338,666
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 282 m²
Exklusive Design-Villen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Natur…
$588,268
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Erstaunliche Villa mit Panoramablick, privatem Tauchbecken und üppiger Innenhof, gelegen in …
$380,266
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Villa 4 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 1
Moderne freistehende Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Condado de Alhama Murcia D…
$404,593
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 1
Fantastische moderne Villa mit privatem Pool, Dachterrasse, wunderschönem Meerblick und hell…
$498,869
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Traumhafte Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Be…
$368,744
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Schwimmbad, weitläufiger Dachterrasse und privatem Parkplatz, gelegen in…
$359,708
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Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Fantastische Villa mit Pool, gelegen in einem prestigeträchtigen Resort mit Strandlagune, Pa…
$342,525
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Villa 4 zimmer in Caravaca de la Cruz, Spanien
Villa 4 zimmer
Caravaca de la Cruz, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Charakteristische Villa mit rustikalem, traditionellem Architekturstil, privatem Pool und gr…
$331,069
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Villa 5 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Etagenzahl 1
Zeitgenössische Superior-Villa mit ausgedehnten Gartenflächen, privatem Pool, großem Keller …
$883,730
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Fantastische Villa mit privatem Schwimmbad, Dachterrasse und offenem Wohnraum, gelegen in ei…
$457,081
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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