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Penthäuser am Meer in Murcia, Spanien

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Murcia
6
Los Alcazares
98
San Pedro del Pinatar
57
Torre-Pacheco
47
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21 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit möblierter Küche, Gemeinschaftspools, einer großen Dachterrass…
$344,490
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/2
Ein faszinierendes Penthouse mit möblierter Küche, Oasenpools, einer großzügigen Dachterrass…
$322,377
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$310,633
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/4
Erstaunliche Penthouse-Wohnung mit wunderschönem Meerblick, privatem Balkon und Gemeinschaft…
$244,203
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$479,217
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspoo…
$345,299
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Fantastisches Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, Meerblick und Schwimmbädern in eine…
$820,943
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$342,476
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$433,927
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$371,334
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubender Meeresblick und Parkplätzen…
$949,948
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Penthouse 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Strand in Águilas Murcia im zeitgenössischen a…
$520,569
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Strand in Águilas Murcia im zeitgenössischen a…
$448,805
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Penthouse 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Ein brillantes Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem private…
$1,05M
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Wunderschönes, modernes Penthouse mit einer Terrasse, Gemeinschaftspool in einem privilegier…
$306,273
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Stockwerk 4/4
Schlüsselfertiges Touristenpenthouse mit privater Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick…
$478,349
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Penthouse 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$327,969
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
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