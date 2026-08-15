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Penthäuser mit Swimmingpool in Murcia, Spanien

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Murcia
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Los Alcazares
98
San Pedro del Pinatar
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Torre-Pacheco
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23 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit möblierter Küche, Gemeinschaftspools, einer großen Dachterrass…
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Elegantes Doppelhaus Obergeschoss mit Dachterrasse, im Resort gelegen mit einer Strandlagune…
$276,704
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Erstaunliches Penthouse mit einer Dachterrasse, Zugang zu Schwimmbädern und Meerblick in der…
$371,034
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 4/4
Wunderschönes, großzügiges Penthouse mit weitläufiger Dachterrasse, Außenpools und privatem …
$334,830
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit großzügiger Dachterrasse, Schwimmbecken und Meerblick in einer…
$482,732
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/2
Ein faszinierendes Penthouse mit möblierter Küche, Oasenpools, einer großzügigen Dachterrass…
$322,377
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/4
Erstaunliche Penthouse-Wohnung mit wunderschönem Meerblick, privatem Balkon und Gemeinschaft…
$244,203
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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/1
Attraktives Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisp…
$323,946
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspoo…
$345,299
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Fantastisches Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, Meerblick und Schwimmbädern in eine…
$820,943
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 4
Fantastisches Penthouse mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Strandnähe Liefe…
$311,675
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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisplätzen in einem Golfresort …
$311,219
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$433,927
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubender Meeresblick und Parkplätzen…
$949,948
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Penthouse 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3
Atemberaubendes Penthouse mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Grünflächen in einer privi…
$457,814
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Penthouse 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Stockwerk 4/4
Ein brillantes Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem private…
$1,05M
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Wunderschönes, modernes Penthouse mit einer Terrasse, Gemeinschaftspool in einem privilegier…
$306,273
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/1
Eine bezaubernde Doppelhauswohnung im obersten Stockwerk mit privatem Pool, Dachterrasse und…
$376,115
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Stockwerk 4/4
Schlüsselfertiges Touristenpenthouse mit privater Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick…
$478,349
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