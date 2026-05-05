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Murcia
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9 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese exklusive neue Anlage bietet einen atemberaubenden Meerblick in der einzigartigen Umge…
$502,424
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Penthouse 2 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Dieser exklusive neue Komplex bietet einen spektakulären Meerblick in der einzigartigen Umge…
$537,724
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese exklusive neue Wohnanlage bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer in der…
$870,712
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Alanya HomeAlanya Home
Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Wir präsentieren Ihrer Aufmerksamkeit eine neue Sammlung von Gehäusen, die die Freude des Kl…
$544,195
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspoo…
$345,299
MwSt.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Diese exklusive neue Wohnanlage bietet einen spektakulären Meerblick in der einzigartigen La…
$681,273
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Dieses exklusive neue Projekt bietet einen atemberaubenden Meerblick in der einzigartigen Um…
$723,632
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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mit Meerblick
mit Schwimmbad
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