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Penthäuser am See in Murcia, Spanien

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Murcia
4
Los Alcazares
79
San Pedro del Pinatar
48
Torre-Pacheco
42
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisplätzen in einem Golfresort …
$296,469
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/4
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$636,570
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Penthouse 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Elegantes Doppelhaus Obergeschoss mit Dachterrasse, im Resort gelegen mit einer Strandlagune…
$276,704
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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