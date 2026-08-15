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Apartments mit Pool in Murcia, Spanien

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Murcia
107
Los Alcazares
560
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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85 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit möblierter Küche, Gemeinschaftspools, einer großen Dachterrass…
$344,490
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in einer exklusive…
$331,870
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Wohnung 3 zimmer in San Javier, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/5
Stilvolle Ferienwohnung mit schöner Terrasse, Außenpools und Privatparkplatz in Meeresnähe …
$265,555
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Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit einer großen überdachten Terrasse, Schwimmbad und priva…
$445,241
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Wohnung in Murcia, Spanien
Wohnung
Murcia, Spanien
Fläche 55 m²
Satia, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die ein modernes, funktionale…
$191,811
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Wohnung in Murcia, Spanien
Wohnung
Murcia, Spanien
Fläche 55 m²
Satia, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die ein modernes, funktionale…
$247,755
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in San Javier, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 2
Wunderschönes Apartment am Strand mit eigenem Balkon, eingebettet an die Küste von Santiago …
$218,663
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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Wohnung in Churra, Spanien
Wohnung
Churra, Spanien
Fläche 147 m²
Gaudia ist ein zweiphasiges Wohnhaus mit insgesamt 196 Häusern von 1, 2, 3 und 4 Schlafzimme…
$507,499
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Wohnung 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliche Erdgeschosswohnung mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und großem Garten in …
$267,477
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Elegantes Doppelhaus Obergeschoss mit Dachterrasse, im Resort gelegen mit einer Strandlagune…
$276,704
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/2
Erstaunliches Penthouse mit einer Dachterrasse, Zugang zu Schwimmbädern und Meerblick in der…
$371,034
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Wohnung 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2/3
Luxuriöse Wohnung auf der mittleren Etage mit großer Terrasse und Paddle-Tennisplätzen neben…
$240,645
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Fantastische Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse und Zugang zum Gemeinschaftspoo…
$288,871
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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Wohnung in Murcia, Spanien
Wohnung
Murcia, Spanien
Fläche 65 m²
Satia, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die ein modernes, funktionale…
$226,062
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Wohnung 3 zimmer in Murcia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Gut komponierte, moderne Wohnung mit offenem Wohnraum, zwei Außenbereichen und Grundriss inn…
$227,076
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Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Große Wohnung im Mittelgeschoss mit einer privaten Terrasse, wunderschönem Meerblick und Zug…
$393,967
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Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 4/4
Wunderschönes, großzügiges Penthouse mit weitläufiger Dachterrasse, Außenpools und privatem …
$334,830
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Wohnung 3 zimmer in San Javier, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung in der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool und Terrasse in Strandnähe L…
$252,803
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit großzügiger Dachterrasse, Schwimmbecken und Meerblick in einer…
$482,732
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Poolzugang und moderner ausgestattete…
$284,843
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Wohnung 5 zimmer in Murcia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Saubere, effiziente Wohnung mit offenem Wohnraum, einer definierten Außenterrasse innerhalb …
$275,244
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Wohnung 4 zimmer in San Javier, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Erstaunliche Strandwohnung mit Balkon, nur wenige Schritte von Bars, Restaurants und Geschäf…
$281,662
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Wohnung 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit privatem Garten und Gemeinschaftspool in einer Premium-Gegend…
$368,186
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Wohnung in Churra, Spanien
Wohnung
Churra, Spanien
Fläche 67 m²
Gaudia ist ein zweiphasiges Wohnhaus mit insgesamt 196 Häusern von 1, 2, 3 und 4 Schlafzimme…
$306,554
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/2
Ein faszinierendes Penthouse mit möblierter Küche, Oasenpools, einer großzügigen Dachterrass…
$322,377
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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Wohnung 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1
Erstaunliche Wohnung auf mittlerer Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und großem G…
$236,614
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Eigenschaftstypen in Murcia

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