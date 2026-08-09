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Wohnungen in Alhama de Murcia, Spanien

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2 Zimmer
38
3 Zimmer
17
55 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal, umgeben von Bergen und Naturparks, …
$244,894
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
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Fläche 104 m²
Das Hotel liegt im sonnigen Südosten Spaniens, in einem gemütlichen Tal umgeben von Bergen u…
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Das Hotel liegt im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal, umgeben von Bergen …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Penthouse in Alhama de Murcia, Spanien
Penthouse
Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Die Wohnanlage befindet sich im sonnigen Südosten Spaniens, in einem von Bergen und Naturpar…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 104 m²
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
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Im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal, umgeben von Bergen und Naturparks, …
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
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$232,550
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
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Fläche 85 m²
Die Wohnanlage befindet sich im sonnigen Südosten Spaniens, in einem von Bergen und Naturpar…
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Die Wohnanlage befindet sich im sonnigen Südosten Spaniens, in einem von Bergen und Naturpar…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Zimmer 3
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Stockwerk 3/4
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
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Alhama de Murcia, Spanien
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