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Wohnungen am Meer in Murcia, Spanien

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Murcia
107
Los Alcazares
560
San Pedro del Pinatar
404
Torre-Pacheco
205
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42 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Atemberaubendes Penthouse mit möblierter Küche, Gemeinschaftspools, einer großen Dachterrass…
$344,490
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in einer exklusive…
$331,870
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Wohnung 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Strand in Águilas Murcia im zeitgenössischen a…
$417,171
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 3/3
Fantastisches Penthouse am Strand mit Gemeinschaftspool und Seeblick in einer luxuriösen ges…
$577,318
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Wunderschönes Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, beeindruckendem Meerblic…
$308,095
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/2
Brillantes Penthouse mit einer großzügigen privaten Dachterrasse, großartigem Meerblick und …
$430,100
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/2
Große Wohnung im Mittelgeschoss mit einer privaten Terrasse, wunderschönem Meerblick und Zug…
$393,967
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Penthouse 3 zimmer in San Javier, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/2
Ein faszinierendes Penthouse mit möblierter Küche, Oasenpools, einer großzügigen Dachterrass…
$322,377
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Penthouse 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$310,633
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
$428,238
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Wohnung 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$374,938
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/4
Erstaunliche Penthouse-Wohnung mit wunderschönem Meerblick, privatem Balkon und Gemeinschaft…
$244,203
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Wohnung 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 3
Gemütliche Wohnung im Erdgeschoss mit gemeinsamer Dachterrasse, Schwimmbad und privatem Park…
$279,030
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Wohnung 1 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 1 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Apartment im Erdgeschoss am Strand mit wunderschönem Garten, Terrasse und privatem Parkplatz…
$433,927
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Strand in Águilas Murcia im zeitgenössischen a…
$409,733
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Wohnung 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern direkt am Strand in Águilas Murcia im zeitgenössischen a…
$462,602
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Penthouse 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$479,217
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspoo…
$345,299
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Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 2
Fantastisches Strandpenthouse mit privater Dachterrasse, Meerblick und Schwimmbädern in eine…
$820,943
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
3-Zimmer-Wohnung mit seitlichem Meerblick . Kürzlich renoviertes Apartment mit 3 Schlafzimme…
$255,661
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$342,476
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$332,098
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$302,780
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Wohnung 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$304,054
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliche Wohnung im Mittelgeschoss mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse, Stauraum und …
$338,590
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Gehweite zum Strand in Águilas Murcia Wohnungen in Águilas, e…
$265,336
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Wohnung 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Eine elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit atemberaubendem Meerblick, privater Terrasse und…
$309,026
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San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Premium-Penthouse mit Terrasse, Pool und privatem Parkplatz, gelegen in einem touristischen …
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Wohnung 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
Eine atemberaubende Strandwohnung mit Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkplatz, gelegen i…
$461,835
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Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stilvolle Golf- Wohnungen mit 2, 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Los Alcázares Costa Calida…
$371,334
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Eigenschaftstypen in Murcia

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3 Zimmer
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