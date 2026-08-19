Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Calasparra
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Calasparra, Spanien

;
3 Zimmer
4
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MODERN VILLAS IN CALASPARRA MIT PRIVATE POOL!!! Neue Immobilienentwicklung bestehend aus 21…
$370,293
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MODERN VILLAS IN CALASPARRA MIT PRIVATE POOL!!! Neue Immobilienentwicklung bestehend aus 21…
$381,901
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MODERN VILLAS IN CALASPARRA MIT PRIVATE POOL!!! Neue Immobilienentwicklung bestehend aus 21…
$393,509
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Calasparra, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calasparra, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD VILLAS IN CALASPARRA, MURCIA Neubauprojekt von schönen Villen in Calasparra, Mur…
$403,376
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen