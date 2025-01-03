Wohnquartier Las Mesas Sea Suites

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New project consisting of only 30 luxury apartments and penthouses located in the heart of Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol.
The city is characterized by a sublime combination: on one side, the traditional white walls typically found in Andalusia and the cobblestone streets of the old town; on the other, the extensive promenade lined with wide, unspoiled beaches dotted with beach bars and seaside restaurants.
Options of 2 and 3 bedrooms are available, with each unit featuring generous terraces with glass railings, perfectly extending the living space to the picturesque exterior. The properties are bright and spacious, with a living/dining area and a fully equipped open-plan kitchen that enhances the feeling of space, creating more comfortable and elegant areas.
The bedrooms are designed to be spacious and comfortable, ensuring the best rest. Each room is equipped with built-in wardrobes, providing ample storage space and a sleek, organized appearance. The master bedrooms feature en-suite bathrooms, adding an extra touch of luxury and comfort.
The properties include parking spaces and a storage room.
The common areas of this project are numerous and include a fully equipped gym, co-working center, Turkish bath, sauna, and swimming pool.
Modern facilities include a digital parcel delivery area, elegantly designed lobbies with video intercom systems, and elevators adapted for reduced mobility.
Standort auf der Karte
Estepona, Spanien
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