  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Estepona
  4. Wohnquartier Las Mesas Sea Suites

Wohnquartier Las Mesas Sea Suites

Estepona, Spanien
von
$648,460
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39142
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 829725872
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Adresse
    Viviendas del Sol, Calle Letonia

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
New project consisting of only 30 luxury apartments and penthouses located in the heart of Estepona, one of the most sought-after destinations on the Costa del Sol. The city is characterized by a sublime combination: on one side, the traditional white walls typically found in Andalusia and the cobblestone streets of the old town; on the other, the extensive promenade lined with wide, unspoiled beaches dotted with beach bars and seaside restaurants. Options of 2 and 3 bedrooms are available, with each unit featuring generous terraces with glass railings, perfectly extending the living space to the picturesque exterior. The properties are bright and spacious, with a living/dining area and a fully equipped open-plan kitchen that enhances the feeling of space, creating more comfortable and elegant areas. The bedrooms are designed to be spacious and comfortable, ensuring the best rest. Each room is equipped with built-in wardrobes, providing ample storage space and a sleek, organized appearance. The master bedrooms feature en-suite bathrooms, adding an extra touch of luxury and comfort. The properties include parking spaces and a storage room. The common areas of this project are numerous and include a fully equipped gym, co-working center, Turkish bath, sauna, and swimming pool. Modern facilities include a digital parcel delivery area, elegantly designed lobbies with video intercom systems, and elevators adapted for reduced mobility.

Standort auf der Karte

Estepona, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Finca Avignon
Malaga, Spanien
von
$1,65M
Wohnviertel Marinsa Paradise
Nerja, Spanien
von
$967,002
Wohnviertel Villa Tierra
San Roque, Spanien
von
$5,86M
Wohnanlage SeaView 6
Finestrat, Spanien
von
$518,032
Wohnviertel The View Marbella
Benahavis, Spanien
von
$2,79M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Las Mesas Sea Suites
Estepona, Spanien
von
$648,460
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Wohnviertel Tailor Made Villa in Estepona
Estepona, Spanien
von
$1,59M
Customised villa, tailored to the client's wishes, price from plan. A sustainable and energy-efficient luxury detached villa with a unique contemporary design and the finest materials and finishes to ensure optimal functionality and comfort. Floor-to-ceiling windows allow you to enjoy beau…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Alle anzeigen Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Estepona, Spanien
von
$2,27M
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen