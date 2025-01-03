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Wohnquartier Premier Residencial

Mijas, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 667914916
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas

Über den Komplex

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PRÄMIE Wohnen, ein großes Mehrfamilienhaus mit 76 Häusern, die auf fünf Etagen plus einem Dachboden verteilt sind. Die Wohnanlage hat Gemeinschaftsbereiche, die eine soziale Lounge, Toiletten, Schwimmbad, Grün und Fahrradparkplätze umfassen. In den Untergeschossen gibt es Parkplätze für Autos und Lagerräume. Ein exklusives Designprojekt mit allen Annehmlichkeiten, um maximalen Komfort und Wohlbefinden zu genießen, in einer der am besten gelegenen Wohngegenden der Costa del Sol, mit der größten Stadtentwicklungsprojektion an der Kreuzung von Mijas und Fuengirola, Málaga. Herrliche Häuser mit großen Terrassen von 1 bis 3 Schlafzimmern mit möblierten Küchen. Einige der Häuser im Erdgeschoss haben private Gartenbereiche, und diejenigen, die sich auf dem Dachboden befinden, bieten die Möglichkeit, einen Pool zu installieren. Sie zeichnen sich durch ein elegantes Design aus, das jedes Detail berücksichtigt, um die höchste Qualität in Materialien und Oberflächen zu bieten. In Bezug auf die Ausrüstung verfügen sie über eine Doppelverglasung, eine heißkalte Klimaanlage und ein aerothermisches System, um zu jeder Jahreszeit die beste Temperatur und höhere Energieeinsparungen zu erzielen. Ein flexibles Projekt, das es dem Kunden ermöglicht, ohne zusätzliche Kosten alternative Innenausstattungen und Badezimmerelemente wie Bodenbelag, Fliesen, Küchenmöbel, Duschwanne oder Badewanne zu wählen. Die besten Annehmlichkeiten für diejenigen, die maximale Garantie und Wohlbefinden verlangen. PRÄMIE Residential befindet sich in Mijas, dem Zentrum der Costa del Sol in Málaga, und innerhalb der neuesten Stadtentwicklung "Las Lagunas". Eine privilegierte Enklave in perfekter Lage mit direkter Anbindung an die Autobahn A-7 und die Autobahn AP-7, verbunden mit hervorragenden Einrichtungen und Dienstleistungen wie dem bevorstehenden Großen Park der Costa del Sol mit über 350.000 m2 und dem zukünftigen Mijas Hospital. Ein Bereich mit Supermärkten und großen Einkaufszentren wie Mercadona, El Corte Inglés und Miramar sowie Golfclubs, einer Rennstrecke und der Fuengirola Marina. PREMIER ist 10 Minuten von den wichtigsten Stränden in der Gegend, 20 Minuten vom internationalen Flughafen Málaga, nur eine halbe Stunde von der Stadt Málaga und auch sehr nah an anderen Städten wie Marbella, Benalmádena oder Torremolinos.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

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Mijas, Spanien
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