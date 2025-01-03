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Villa Ispania gorod Kadis

Cadiz, Spanien
von
$3,18M
von
$7,295/m²
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9
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ID: 36569
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Bay of Cádiz
  • Stadt
    Cadiz
  • Adresse
    Glorieta de Cortadura, 2 Residencia Militar de Accion Social de Descanso La Cortadura

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

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Verkauf😍

La Roca de San Diego
Freistehende Villa, Neubau.
Verkauft für 2.700.000 Euro
Innenbereich - 436 m2
Terrassen - 155 m2
Grundstück - 1000 m2
4 Schlafzimmer
6 Badezimmer
Sauna, Innenpool, Fenster im Keller mit Blick auf den Pool.
Panoramablick, Meerblick.
5 Minuten zum Hafen Sotogrande
50 Minuten zum Flughafen Malaga

Der Komplex der Villen La Roca de San Diego liegt nur 5 Kilometer von Sotogrande entfernt. Costa del Sol ist eine herrliche Gegend im Süden Spaniens mit einem herrlichen Klima und mehr als 300 sonnigen Tagen im Jahr.
Dies ist ein Paradies für diejenigen, die gerne Zeit am Strand verbringen, Spaziergänge in den Bergen nehmen, Sportarten wie Polo und Golf. Sotogrande hat auch einen charmanten Hafen mit malerischen Blick auf die Küste und Afrika.

Die Villen befinden sich auf einem Berg mit Blick auf das Mittelmeer, Afrika und Gibraltar. Sie sind so konzipiert, dass Ihr Zuhause wie ein gemütlicher Ort zu leben scheint. Ein weltbekanntes technisches Team arbeitet an ihrer Kreation, bestehend aus den besten Fachleuten in diesem Bereich. Jedes Zimmer war so ausgestattet, dass es die besten Qualitäten und die optimale Nutzung jedes der ausgewählten Materialien hatte.

Im Erdgeschoss befindet sich ein beeindruckendes Wohnzimmer - ein offenes Esszimmer mit Blick auf eine moderne und voll ausgestattete Küche. Dieser Bereich ist hell und geräumig, dank großen bodennahen Fenstern, die Licht in den Raum geben. Das Wohnzimmer übergeht glatt auf die Terrasse und den privaten Garten, wodurch die perfekte Einstellung für ein kaltes Bier nach einem Tag auf dem Golfplatz verbracht oder einen Grill mit der Familie auf einem warmen Sommerabend kochen.

Die zweite Etage besteht aus 4 Schlafzimmern und 4 Bädern, von denen viele einen Panoramablick auf die Küste bieten. Alle Schlafzimmer haben Einbauschränke.
Im ganzen Haus sind elektrische beheizte Böden installiert, die von Photovoltaik-Panels betrieben werden, was eine große Einsparung ist.

Das Erdgeschoss des Hauses besteht aus einem Innenpool, einer Sauna und einem WC. Das Bauunternehmen gibt uns die Möglichkeit, den Rest des offenen Raumes so anzupassen, dass es alles hat, was Sie wollen, wie ein Fitnessstudio, ein Kino, ein Spielzimmer für Ihre Kinder. Es hängt alles von Ihrer Fantasie ab.
Das Kellergeschoss des Hauses hat natürliche Beleuchtung und Lüftung, so ist dies eine sehr gute Möglichkeit, den Raum für jeden Zweck wirklich zu nutzen. Darüber hinaus beinhaltet der Preis Parkplätze für zwei Autos.

Unsere Villen werden von einem weltbekannten technischen Team gebaut, das die besten Spezialisten der Branche umfasst. Jeder Raum wurde so gestaltet, dass er die besten Qualitäten und die optimale Nutzung jedes der ausgewählten Materialien hatte. Wir konzentrieren uns derzeit auf zeitbeständige Materialien, luxuriöse Annehmlichkeiten und natürlich auf die Nutzung erneuerbarer Energien, um das Beste aus dem andalusischen Land zu machen.

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