Consulting VP Park SRL

Billionen Dollar Katar, Kasachstan, Katar, Katar
Wir sind seit mehr als 3 Jahren professioneller Reiseführer für neue Länder. Wir bieten ein sicheres Umfeld, um globale Mobilitätsziele zu erreichen. Wir entwickeln einzigartige Verlagerungsprogramme für die individuelle Anfrage des Kunden. Der individuelle Ansatz und die Transparenz der Zusammenarbeit ist unser Credo.
Jedes Land/Region hat ein Team von professionellen Immobilienexperten, Anwälte, Finanziers, Bankiers und Notare.
Wir haben uns in einer globalen Infrastruktur vereint, um den Menschen zu helfen, bequem durch den Umzug in verschiedene Länder zu gehen, und Unternehmen, um die Geographie ihres Einflusses zu erweitern und neue Märkte zu betreten.
Wir bieten die Auswahl von Immobilien für individuelle Bestellung: Verkauf, Leasing.
Immobilienbewertung, rechtliche und Migrationsunterstützung.
Organisation des Baus unter der Bestellung: Vorabberatung zu den Regeln für die Herstellung von Immobilientransaktionen und Empfehlungen für die Wahl eines Grundstücks für den Bau, Suche nach einem Grundstück, Unterstützung für den Kauf und Verkauf / langfristige Vermietung eines Grundstücks, zum Zweck der Konstruktion, Superficies, Organisation von Dienstleistungen für die Gestaltung von Projektdokumentationen und Baugenehmigungen, Verbindung des Objekts zu Kommunikation, Inbetriebnahme, Landschaftsgestaltung, Concierge-Services.
Jeder von uns hat unsere eigene persönliche Geographie – Orte, die buchstäblich auf unsere Frequenz abgestimmt sind. Dies ist eines der verfügbaren Werkzeuge des Selbstwissens, das einer Person helfen wird, sich nur in einem bestimmten Punkt der Erde vollständig zu offenbaren.
Die Abteilung der professionellen Astrologen berechnet eine persönliche astrologische Karte für Sie und bestimmen den besten Standort für Leben, Karriere und Geschäft. Es wird die unsichtbaren Details von Ereignissen, verborgenen Absichten und Plänen anderer Menschen in Bezug auf Sie hervorheben, potenziell erfolgreiche Möglichkeiten zur Umsetzung von Lebensaufgaben empfehlen, basierend auf Ihrem persönlichen Horoskop. Mehr als 5.000 Kunden werden regelmäßig konsultiert, bevor sie wichtige geschäftliche und persönliche Entscheidungen treffen.
Achten Sie auf Ihre Wahl eines Platzes für ein neues Leben auf der polanging Bühne! Bei uns ist die Verlagerung viel einfacher.