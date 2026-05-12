Consulting VP Park SRL

Über die Agentur

Billionen Dollar Katar, Kasachstan, Katar, Katar

Wir sind seit mehr als 3 Jahren professioneller Reiseführer für neue Länder. Wir bieten ein sicheres Umfeld, um globale Mobilitätsziele zu erreichen. Wir entwickeln einzigartige Verlagerungsprogramme für die individuelle Anfrage des Kunden. Der individuelle Ansatz und die Transparenz der Zusammenarbeit ist unser Credo.

Jedes Land/Region hat ein Team von professionellen Immobilienexperten, Anwälte, Finanziers, Bankiers und Notare.

Wir haben uns in einer globalen Infrastruktur vereint, um den Menschen zu helfen, bequem durch den Umzug in verschiedene Länder zu gehen, und Unternehmen, um die Geographie ihres Einflusses zu erweitern und neue Märkte zu betreten.

Wir bieten die Auswahl von Immobilien für individuelle Bestellung: Verkauf, Leasing.

Immobilienbewertung, rechtliche und Migrationsunterstützung.

Organisation des Baus unter der Bestellung: Vorabberatung zu den Regeln für die Herstellung von Immobilientransaktionen und Empfehlungen für die Wahl eines Grundstücks für den Bau, Suche nach einem Grundstück, Unterstützung für den Kauf und Verkauf / langfristige Vermietung eines Grundstücks, zum Zweck der Konstruktion, Superficies, Organisation von Dienstleistungen für die Gestaltung von Projektdokumentationen und Baugenehmigungen, Verbindung des Objekts zu Kommunikation, Inbetriebnahme, Landschaftsgestaltung, Concierge-Services.