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Consulting VP Park SRL

Moldau, Kischinau
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Immobilienagentur
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2022
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Über die Agentur

Billionen Dollar Katar, Kasachstan, Katar, Katar

Wir sind seit mehr als 3 Jahren professioneller Reiseführer für neue Länder. Wir bieten ein sicheres Umfeld, um globale Mobilitätsziele zu erreichen. Wir entwickeln einzigartige Verlagerungsprogramme für die individuelle Anfrage des Kunden. Der individuelle Ansatz und die Transparenz der Zusammenarbeit ist unser Credo.

Jedes Land/Region hat ein Team von professionellen Immobilienexperten, Anwälte, Finanziers, Bankiers und Notare.

Wir haben uns in einer globalen Infrastruktur vereint, um den Menschen zu helfen, bequem durch den Umzug in verschiedene Länder zu gehen, und Unternehmen, um die Geographie ihres Einflusses zu erweitern und neue Märkte zu betreten.

Wir bieten die Auswahl von Immobilien für individuelle Bestellung: Verkauf, Leasing.

Immobilienbewertung, rechtliche und Migrationsunterstützung.

Organisation des Baus unter der Bestellung: Vorabberatung zu den Regeln für die Herstellung von Immobilientransaktionen und Empfehlungen für die Wahl eines Grundstücks für den Bau, Suche nach einem Grundstück, Unterstützung für den Kauf und Verkauf / langfristige Vermietung eines Grundstücks, zum Zweck der Konstruktion, Superficies, Organisation von Dienstleistungen für die Gestaltung von Projektdokumentationen und Baugenehmigungen, Verbindung des Objekts zu Kommunikation, Inbetriebnahme, Landschaftsgestaltung, Concierge-Services.

Dienstleistungen
  • Auswahl von Immobilien für individuelle Bestellung: Verkauf, Leasing;
  • Vorbereitung von Objekten unter der individuellen Anforderung des Kunden (Rekonstruktion / technische Ausrüstung);
  • Unterstützung von Immobilientransaktionen;
  • Immobilienbewertung;
  • Analyse des Marktes des Landes der Verlagerung im Auftrag des Auftraggebers, der Marketingforschung, des Zertifikats der Kultur und der Traditionen der Menschen;
  • Organisation des Baus / Rekonstruktion im Auftrag: Vorabberatung zu den Regeln für die Herstellung von Immobilientransaktionen und Empfehlungen für die Wahl eines Grundstücks für den Bau, Suche nach einem Grundstück, Unterstützung für den Kauf und Verkauf / langfristige Vermietung eines Grundstücks, zum Zweck der Konstruktion, Superficies, Organisation von Dienstleistungen für die Gestaltung von Projektdokumentationen und Baugenehmigungen, Verbindung des Objekts zu Kommunikation, Inbetriebnahme, Landschaftsgestaltung, Concierge-Services.
  • Organisation der Unternehmensverlagerung/Skalierung (Reisedokumente, Visa, Transfer, Unterkunft, regionaler Vertreter);
  • Eröffnung eines Unternehmens unter Berücksichtigung der Arten von Aktivitäten, Zielen, Geschäftsentwicklungsstrategie, Steueroptimierungsanalyse;
  • Migrationsunterstützung, Unterstützung von Residenzprogrammen für Investitionen in mehr als 20 Länder;
  • Genehmigungsunterlagen für Unternehmen;
  • Bankkonto;
  • Registrierung von Steuer- und Zollbehörden;
  • Krankenversicherung;
  • Führerschein;
  • Anpassung des Teams im Land der Verlagerung;
  • Marketing, Promotion, Networking;
  • Unterstützung des Unternehmens (Berater + Anwalt + Banker);
  • Durchführung von Projekten im Land der Verlagerung;
  • Anziehung von Investitionen;
  • AstroCartoGraphy ist eine revolutionäre astrologische Technik, die die besten Punkte der Welt zeigt, relativ zum individuellen natalen Diagramm einer Person, für die größtmögliche Offenlegung von Potenzial und Zweck in allen Bereichen seines Lebens.

Jeder von uns hat unsere eigene persönliche Geographie – Orte, die buchstäblich auf unsere Frequenz abgestimmt sind. Dies ist eines der verfügbaren Werkzeuge des Selbstwissens, das einer Person helfen wird, sich nur in einem bestimmten Punkt der Erde vollständig zu offenbaren.

Die Abteilung der professionellen Astrologen berechnet eine persönliche astrologische Karte für Sie und bestimmen den besten Standort für Leben, Karriere und Geschäft. Es wird die unsichtbaren Details von Ereignissen, verborgenen Absichten und Plänen anderer Menschen in Bezug auf Sie hervorheben, potenziell erfolgreiche Möglichkeiten zur Umsetzung von Lebensaufgaben empfehlen, basierend auf Ihrem persönlichen Horoskop. Mehr als 5.000 Kunden werden regelmäßig konsultiert, bevor sie wichtige geschäftliche und persönliche Entscheidungen treffen.

Achten Sie auf Ihre Wahl eines Platzes für ein neues Leben auf der polanging Bühne! Bei uns ist die Verlagerung viel einfacher.

Einwanderungsprogramme
Alle anzeigen 8 programme
Citizenship by Investment Program
Staatsangehörigkeit
Grenada Grenada
Citizenship by Investment Program
Erhaltsfrist: von 4 monate
von
$235,000
Das einzige karibische CBI-Programm mit E-2 Vertrag Investor Visum Zugang zu den Vereinigten Staaten. Grenada bietet eine leistungsfähige Kombination aus globaler Mobilität, US-Marktzugang und karibischer Lebensweise. Jedes Engagement beginnt mit einem vertraulichen, unverbindlichen Gespräch. Teilen Sie Ihre Ziele und wir zeigen, wie Wir können Ihnen und Ihrer Familie dabei helfen, Ihre globalen Mobilitätsziele zu erreichen. Was erwartet Ein vertrauliches, unver
Einwanderungsberater
Consulting VP Park SRL
Staatsangehörigkeit in St. Kitts und Nevis
Staatsangehörigkeit
St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis
Staatsangehörigkeit in St. Kitts und Nevis
Erhaltsfrist: von 3 monate
von
$250,000
Die weltweit älteste und am meisten estabilisierte Staatsbürgerschaft durch Investitionsprogramm, seit 1984. Saint Kitts & Nevis bietet einen vertrauenswürdigen Weg zur zweiten Staatsbürgerschaft mit visafreien Zugang zu 157+ Ländern.
Einwanderungsberater
Consulting VP Park SRL
Staatsangehörigkeit in Antigua und Barbuda
Staatsangehörigkeit
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda
Staatsangehörigkeit in Antigua und Barbuda
Erhaltsfrist: von 3 monate
von
$230,000
Die Antigua und Barbuda Das CBI-Programm bietet einen der familienfreundlichsten Pfade der Karibik zur zweiten Staatsbürgerschaft mit konkurrenzfähigen Preisen für größere Familien und visumfreien Zugang zu 151+ Ländern. Estabilisiert im Jahr 2013, ist das Programm vollständig regierungsautorisiert und international recognazed.
Einwanderungsberater
Consulting VP Park SRL
Unsere Makler in Moldau
Irina Pascari
Irina Pascari
Kira Razumovskaa
Kira Razumovskaa
2 immobilienobjekte
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