Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga

Villen mit Meerblick und großzügigen Terrassen in prestigeträchtiger Lage in Málaga

Lagos ist ein charmantes Küstendorf am östlichen Ende von Vélez-Málaga, eingebettet zwischen El Morche und Mezquitilla. Dieses kleine Fischerdorf hat seinen traditionellen andalusischen Charakter bewahrt, mit weiß getünchten Häusern, einer ruhigen Strandpromenade und dem historischen Torre de Lagos, einem Wachturm aus dem 17. Jahrhundert mit Blick auf das Meer. Der örtliche Strand, Playa de Lagos, ist bekannt für seinen goldenen Sand und das ruhige Wasser, ideal zum Schwimmen, Paddel-Surfen und Entspannen in der Sonne. Mit seinem milden Mikroklima und seiner ruhigen Atmosphäre ist Lagos ein idealer Rückzugsort für alle, die Authentizität und Ruhe am Mittelmeer suchen.

Villen zum Verkauf in Málaga liegen nur 1 km vom Strand, 15 km vom Zentrum von Vélez-Málaga, 44 km vom Zentrum von Málaga und 57 km vom internationalen Flughafen Málaga entfernt.

Entdecken Sie eine exklusive Wohnanlage in einer wirklich privilegierten Lage – ein atemberaubender Naturbalkon mit Panoramablick auf das Mittelmeer. Dieses neue Projekt liegt in einer ruhigen Umgebung inmitten der Natur und ist dennoch gut an etablierte Städte und eine Vielzahl von Stränden in der Nähe angebunden. Nur 3 Minuten von El Morche und nur 15 Minuten von Torrox und Torre del Mar entfernt, ist dies die perfekte Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Anlage wurde unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit entworfen und fügt sich harmonisch in die natürliche Topographie des Geländes ein. Sie umfasst 45 Doppelhaushälften, die jeweils nach Südosten, Süden oder Südwesten ausgerichtet sind, um den ganzen Tag über optimale Sonneneinstrahlung und einen herrlichen Meerblick zu gewährleisten.

Jede Villa verfügt über drei Schlafzimmer, großzügige Terrassen, auf denen Sie das mediterrane Klima genießen können, einen privaten Parkplatz und Zugang zu den landschaftlich gestalteten Gemeinschaftsbereichen, darunter ein gemeinschaftliches Schwimmbad – ideal, um das ganze Jahr über zu entspannen. Die Urbanisation ist auf maximalen Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität ausgelegt, mit Grünflächen, die die Umgebung aufwerten und ein optisch ansprechendes Ambiente schaffen. Eine einzigartige Gelegenheit, in einer wirklich außergewöhnlichen Umgebung zu leben oder zu investieren – mit Meerblick, nachhaltigem Design und einer Architektur, die sich wunderschön in die Landschaft einfügt.

AGP-00985