Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Malaga
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Pool in Malaga, Spanien

;
Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
Zeig mehr
101 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 433 m²
Für Käufer, die Wert auf Privatsphäre und eine intimere Umgebung in El Madroñal legen, biete…
$5,07M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus 2 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Atemberaubendes Stadthaus mit riesiger Dachterrasse, Garten, privatem Pool und Fitnessraum d…
$835,435
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 6 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 6 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 423 m²
Prächtige, voll möblierte Eckvilla mit Infinity-Pool, großen Terrassen, Berg- und Golfplatzb…
$1,31M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und atember…
$918,206
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene Golf-Ansichten, die Silhouette von La Concha Berg und die Ruh…
$6,97M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Fantastisches Eck-Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, großen Terrassen, privater Garage…
$682,369
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Luxuriöses Stadthaus mit großer Terrasse, Garten, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio in der…
$1,03M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 10 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 10 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 634 m²
Ultra-exklusive Villa mit zwei Infinity-Pools, einer atemberaubenden Dachterrasse, einem pri…
$3,70M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool, weitläufigem Garten und atemberaubendem Meerbli…
$1,39M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 408 m²
Entdecken Sie Villa Nerea, eine moderne unabhängige Villa in Marbesa, einer der begehrtesten…
$3,59M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz L…
$854,593
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 869 m²
Es gibt Momente, wenn eine Immobilienentscheidung nicht nur über den Kauf eines Hauses, sond…
$8,13M
Eine Anfrage stellen
Villa 26 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 26 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 26
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 276 m²
Ein ultraluxuriöses Herrenhaus mit Innen- und Außenpools und Gärten, gelegen auf einem riesi…
$3,46M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus mit Infinity-Gemeinschaftspool, großen Terrassen , privatem Garten und he…
$1,07M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Haus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Haus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Wunderbare Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Meerblick, gelegen in einem Premium-G…
$1,98M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 8 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 8 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 344 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Stra…
$1,75M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
Etagenzahl 1
Moderne High-End-Villa mit Dachterrasse, privatem Pool, Fitnessraum, Kinoraum, Spa und herrl…
$2,94M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Luxuriöse Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten in einer exklusiven Wohnanlage mit Z…
$554,088
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 5 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 497 m²
Exklusive, traditionell gestaltete Villa mit großem privatem Pool und geräumigem Wohnraum in…
$1,71M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit privatem Infinity-Pool und Meerblick in einer Premium-Gegend der …
$1,64M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 7 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 7 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 675 m²
Spektakuläre Neubauvilla mit großzügiger Terrasse, privatem Pool und wunderschön gestaltetem…
$4,73M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Eigenschaftstypen in Malaga

villen
cottages
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Malaga, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen