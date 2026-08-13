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Häuser am Meer in Malaga, Spanien

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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165 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
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Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 433 m²
Für Käufer, die Wert auf Privatsphäre und eine intimere Umgebung in El Madroñal legen, biete…
$5,07M
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
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Villa 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen in einem Beliebten Ferienziel in Malaga Fuengirola Die freistehenden Villen befinden …
$4,60M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Exklusive Stadthäuser mit Meerblick und Terrassen in Torrox Costa Torrox Costa ist bekannt f…
$401,676
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Villa 4 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und atember…
$918,206
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Villa 5 zimmer in Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Neue Villen mit Meerblick in einem privilegierten Viertel von Málaga City Dieses Projekt bef…
$3,12M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick und Naturblick mit Annehmlichkeiten in Mijas Malaga Die neu gebauten fr…
$1,52M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Villa 5 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 5 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,27M
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Villa 6 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 6 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 515 m²
Funktionelle und elegante Villen mit Meer und Bergblick in Benalmadena Dieses atemberaubende…
$4,08M
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 347 m²
Stockwerk 2/2
Moderne Offene Häuser mit Erstaunlichem Meerblick in Benalmadena Costa del Sol Die exklusive…
$2,22M
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Villa 6 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 6 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick und Golfplatz in Benahavís Diese Villa befindet sich in einer der presti…
$4,93M
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 187 m²
Etagenzahl 2
Ultra-Luxus-Villen mit unvergleichlichem Panoramablick in Benahavis Dieses Projekt befindet …
$8,06M
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Villa 6 zimmer in Malaga, Spanien
Villa 6 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 299 m²
Etagenzahl 3
Neue Villen mit Meerblick in einem privilegierten Viertel von Málaga City Dieses Projekt bef…
$3,35M
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Villa 10 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 10 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 634 m²
Ultra-exklusive Villa mit zwei Infinity-Pools, einer atemberaubenden Dachterrasse, einem pri…
$3,70M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool, weitläufigem Garten und atemberaubendem Meerbli…
$1,39M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 408 m²
Entdecken Sie Villa Nerea, eine moderne unabhängige Villa in Marbesa, einer der begehrtesten…
$3,59M
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Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 869 m²
Es gibt Momente, wenn eine Immobilienentscheidung nicht nur über den Kauf eines Hauses, sond…
$8,13M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Zugang zu G…
$581,912
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 658 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$2,61M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Häuser mit Meerblick in einem Resort-ähnlichen Projekt in Manilva, Málaga Manilva genießt ei…
$467,947
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Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus mit Infinity-Gemeinschaftspool, großen Terrassen , privatem Garten und he…
$1,07M
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Erstaunliches Stadthaus mit voll ausgestatteter Küche, privater Dachterrasse und Panoramabli…
$688,046
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