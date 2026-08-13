Berghütte kaufen in Malaga, Spanien

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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 433 m²
Für Käufer, die Wert auf Privatsphäre und eine intimere Umgebung in El Madroñal legen, biete…
$5,07M
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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TekceTekce
Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
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Villa 6 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 6 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 423 m²
Prächtige, voll möblierte Eckvilla mit Infinity-Pool, großen Terrassen, Berg- und Golfplatzb…
$1,31M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Villa 5 zimmer in Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Neue Villen mit Meerblick in einem privilegierten Viertel von Málaga City Dieses Projekt bef…
$3,12M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Meerblick und Naturblick mit Annehmlichkeiten in Mijas Malaga Die neu gebauten fr…
$1,52M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Villa 5 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 5 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,27M
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Villa 6 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 6 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 515 m²
Funktionelle und elegante Villen mit Meer und Bergblick in Benalmadena Dieses atemberaubende…
$4,08M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Wachen Sie auf ununterbrochene Golf-Ansichten, die Silhouette von La Concha Berg und die Ruh…
$6,97M
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Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 347 m²
Stockwerk 2/2
Moderne Offene Häuser mit Erstaunlichem Meerblick in Benalmadena Costa del Sol Die exklusive…
$2,22M
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Villa 6 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 6 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick und Golfplatz in Benahavís Diese Villa befindet sich in einer der presti…
$4,93M
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 187 m²
Etagenzahl 2
Ultra-Luxus-Villen mit unvergleichlichem Panoramablick in Benahavis Dieses Projekt befindet …
$8,06M
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Villa 6 zimmer in Malaga, Spanien
Villa 6 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 299 m²
Etagenzahl 3
Neue Villen mit Meerblick in einem privilegierten Viertel von Málaga City Dieses Projekt bef…
$3,35M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool, weitläufigem Garten und atemberaubendem Meerbli…
$1,39M
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Villa in Benahavis, Spanien
Villa
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 869 m²
Es gibt Momente, wenn eine Immobilienentscheidung nicht nur über den Kauf eines Hauses, sond…
$8,13M
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Villa 26 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 26 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 26
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 276 m²
Ein ultraluxuriöses Herrenhaus mit Innen- und Außenpools und Gärten, gelegen auf einem riesi…
$3,46M
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Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus mit Infinity-Gemeinschaftspool, großen Terrassen , privatem Garten und he…
$1,07M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 057 m²
Moderne Villen inmitten der Natur in La Reserva de Alcuzcuz, Benahavís La Reserva de Alcuzcu…
$9,16M
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Reihenhaus 5 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 2
Stilvolle Villen mit Meerblick in Rincon de la Victoria Die Villen befinden sich in Rincon d…
$806,354
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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Villa 8 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 8 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 344 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Stra…
$1,75M
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Villa 6 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 6 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 824 m²
Etagenzahl 2
Ultra-Luxus-Villen mit unvergleichlichem Panoramablick in Benahavis Dieses Projekt befindet …
$7,50M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,23M
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Eigenschaftstypen in Malaga

villen
cottages
bungalows
reihenhäuser
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Immobilienangaben in Malaga, Spanien

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