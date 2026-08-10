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Häuser mit Pool in lAlacanti, Spanien

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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25 immobilienobjekte total found
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 217 m²
Villa zu verkaufen in Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate präsentiert dieses großarti…
$376,320
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 454 m²
Entdecken Sie diese prächtige Villa in Mutxamel in der gleichen Urbanisation La Huerta. Es …
$906,116
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
$854,637
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 204 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,32M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Fläche 112 m²
Willkommen in einer Welt von Exklusivität und Komfort in unseren Villen umgeben von Dienstle…
$539,317
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Haus 4 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
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Bungalow in Busot, Spanien
Bungalow
Busot, Spanien
Fläche 160 m²
Das Altos de Alicante liegt in einer natürlichen Umgebung, am Fuße der Sierra del Cabeço d'O…
$416,212
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Haus in Mutxamel, Spanien
Haus
Mutxamel, Spanien
Fläche 720 m²
FINAL LIFE 1874 Auf einem Bauernhof mit Orangenpflanzung, Mandarinen, Olivenbäumen und ande…
$2,78M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Chalet in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und erstklassiger Lage Diese Luxusvill…
$1,16M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Ausgezeichnete unabhängige Einfamilienvilla mit einem 911m Grundstück - Mutxamel Tangel. ! D…
$767,461
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 649 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Sie mit dieser exklusiven Villa auf der Straße Rio Turia, i…
$1,29M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und Prime Location Diese Luxusvilla ist…
$1,16M
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Eigenschaftstypen in lAlacanti

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