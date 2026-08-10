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Häuser am Meer in lAlacanti, Spanien

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Mutxamel, Spanien
Villa 4 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Mutxamel Diese Wohngegend in Mutxam…
$653,343
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 265 m2Nützliche Fläche: 241 m2Grundstücksgröße: 800 m…
$1,22M
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Villa 6 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Hier ist eine Beschreibung der Villa 131,73 m², einer luxuriösen Unterkunft im Herzen Spanie…
$220,748
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