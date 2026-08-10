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Apartments mit Pool in lAlacanti, Spanien

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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57 immobilienobjekte total found
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, in der Nahe der besten Strande und kulinaris…
$682,978
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$530,220
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 3
Elegante Erdgeschosswohnung mit Garage und Abstellraum in einer Wohnanlage mit Pool, Kinders…
$298,325
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 5
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, voll ausgestattetem Fitnessstudio u…
$219,961
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 91 m²
Estela, eine neue Arbeitsförderung für diejenigen, die ein Zuhause suchen, in dem Design, Na…
$356,568
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
Eine tadellose Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Coworking-Bereichen und einem Sal…
$512,728
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
$447,146
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Erstaunliche Wohnung im Mittelgeschoss im Stadtzentrum mit Schwimmbad, Spielplatz und wunder…
$481,467
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
$1,73M
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 84 m²
Estela, eine neue Arbeitsförderung für diejenigen, die ein Zuhause suchen, in dem Design, Na…
$308,491
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie das moderne Leben in diesen stilvollen Apartments, die sich in der Nähe aller …
$309,383
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, In der Nähe der besten Strände und Orte der …
$682,978
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 111 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$363,779
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 133 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
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Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 89 m²
Dieser helle Außenboden befindet sich in einer privaten Urbanisation innerhalb der PAU I (Jo…
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 116 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
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Penthouse in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
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Mutxamel, Spanien
Fläche 116 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$467,799
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Premium-Apartment im Erdgeschoss mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und Lifestyl…
$640,076
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 119 m²
Entdecken Sie die harmonische Verschmelzung von Eleganz und Moderne in Bonalba Green, dem pe…
$369,344
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/5
Attraktive Wohnung im Mittelgeschoss mit privatem Balkon, voll ausgestattetem Fitnessstudio …
$252,548
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Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Inmobiliaria Casamayor präsentiert Ihnen dieses prächtige Haus in einer der anspruchsvollste…
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Alicante, Spanien
Fläche 89 m²
Estela, eine neue Arbeitsförderung für diejenigen, die ein Zuhause suchen, in dem Design, Na…
$333,674
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Eigenschaftstypen in lAlacanti

penthäuser
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2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

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