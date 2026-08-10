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Wohnungen mit Bergblick kaufen in lAlacanti, Spanien

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 3
Elegante Erdgeschosswohnung mit Garage und Abstellraum in einer Wohnanlage mit Pool, Kinders…
$298,325
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mutxamel, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$360,994
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Premium-Apartment im Erdgeschoss mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und Lifestyl…
$640,076
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Spielplatz, Swimmingpool und gepflegten Gr…
$307,449
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Bezugsfertige, brillante Erdgeschosswohnung mit Parkplatz und Swimmingpool in Toplage Die…
$433,719
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/5
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$367,552
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Premium-Erdgeschosswohnung mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und exklusiven Lif…
$630,783
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Opulente Erdgeschosswohnung mit privatem Souterrain, üppigen Gärten und Pool im Resort-Stil …
$543,978
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Erdgeschosswohnung mit Pool, Spielplatz und elegant gestalteten Grünanlagen in …
$269,307
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Wohnung 6 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 6 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Luxuriöse Dreizimmerwohnung in Alicante, Spanien Willkommen in Ihrem exquisiten mediterra…
$417,651
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Dieser Komplex befindet sich in einer fantastischen Urbanisation mit Pool, Garten und Ruhebe…
$263,774
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Eigenschaftstypen in lAlacanti

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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