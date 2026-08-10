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Wohnungen am Meer in lAlacanti, Spanien

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Alicante
453
Mutxamel
154
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
34
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6 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$527,792
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$613,845
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Penthouse 4 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$688,425
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/5
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$367,552
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$481,897
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Wohnung 6 zimmer in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Wohnung 6 zimmer
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Luxuriöse Dreizimmerwohnung in Alicante, Spanien Willkommen in Ihrem exquisiten mediterra…
$417,651
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Eigenschaftstypen in lAlacanti

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in lAlacanti, Spanien

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mit Terrasse
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