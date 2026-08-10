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Villen am Meer in Katalonien, Spanien

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Barcelona
13
Girona
152
Lloret de Mar
37
Blanes
33
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9 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Villa 8 zimmer in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa 8 zimmer
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Elegante Villa in Sant Andreu de Llavaneres in der Nähe von Natur und Meer Sant Andreu de Ll…
$4,66M
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Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,67M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 9 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT DOPPELGRUNDSTÜCK UND WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DAS MEER UND DEN BERG IN…
$694,566
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Villa 3 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Villa 3 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
WUNDERBARES HAUS IN EINEM EINZIGARTIGEN RAUM IN TOSSA DE MAR, MIT WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DA…
$953,262
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Villa 7 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Villa 7 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS IM MEDITERRANEN STIL MIT PANORAMABLICK AUF DAS MEER  Dieses fabelhafte Haus …
$1,03M
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Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
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Villa 5 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 5 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 877 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses fantastische Haus hat…
$1,50M
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Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Schönes 450m2 Haus in der Cala San…
$1,93M
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Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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