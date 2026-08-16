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Villen in Palafrugell, Spanien

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Llafranc, Spanien
Villa
Llafranc, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 785 m²
Haus ein paar Minuten vom Stadtzentrum von Llafranc an der Costa Brava. Eine große flache Fl…
Preis auf Anfrage
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Villa in Palafrugell, Spanien
Villa
Palafrugell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Haus im klassischen Stil mit Meerblick in der Stadt Tamariu, die zur Gemeinde Palafrugell ge…
$1,22M
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Villa in Palafrugell, Spanien
Villa
Palafrugell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stunning Haus im Stil von Rostico mit einem herrlichen Garten in der Nähe der Stadt Palafruj…
$1,45M
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