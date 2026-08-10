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Villen in Tarragona, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Tarragona, Spanien
Villa
Tarragona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Exklusive Villa zum Verkauf in Els Boscos, TarragonaWunderschöne dreistöckige Villa zum Verk…
$876,869
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Villa in el Perello, Spanien
Villa
el Perello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Villa in Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Villa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 416 m²
Villa in der ersten Meereslinie in der Stadt Ospitalet de Infant an der Costa Dorada. Haus i…
$1,86M
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Villa in Cambrils, Spanien
Villa
Cambrils, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause in Cambrils, Tarragona. Dieses gemütliche 310-Quadratmeter…
$755,242
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