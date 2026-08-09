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Villen in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien

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Platja dAro
18
22 immobilienobjekte total found
Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Villa 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
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Immobilienagentur
Scat Realty
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Русский, Español
Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Eine Perle umgeben von Natur, wo Luxus mit absoluter Ruhe kombiniert wird.Das Hotel liegt in…
$1,52M
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 900 m²
Luxusvilla in der Nähe der Strände von Sa Conca und San Paul - S'Agaro, Costa Rica Brava Ein…
$11,62M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Traditionelles Bauernhaus 5 Minuten von Playa de Aro. Wenn Sie in einem traditionellen kata…
$2,61M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 754 m²
Modernes Haus in einer einzigartigen Lage in der renommierten Stadt Playa de aro an der Cost…
$12,20M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 717 m²
Haus im klassischen Stil mit Panoramablick auf das Meer in der Urbanisation von Playa de Aro…
$3,43M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stylish villa with private garden, swimming pool and spacious terraces. Location-quiet resid…
$2,06M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Zwei neue Gabeln im modernen Stil in der Stadt Sagaro an der Costa Brava. Die Entfernung zum…
$2,21M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 726 m²
Villa in der ersten Linie des Meeres mit Blick auf den Strand von Sa Conca in der Elite Urba…
Preis auf Anfrage
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 900 m²
Luxusvilla in der Nähe der Strände von Sa Conca und San Paul - S'Agaro, Costa BravaEin außer…
$11,57M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 326 m²
Luxusvilla in modernem Stil gebaut mit hochwertigen Finishing-Materialien. Nur wenige Gehmin…
$1,57M
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Villa 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Villa 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Schönes Haus in einer respektablen Gegend der kleinen gemütlichen Stadt S`Agaro. Haus mit…
$1,67M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Wunderschöne Villa zum Verkauf an der Costa Brava, in einem prestigeträchtigen Wohngebiet in…
$3,49M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Dieses zweistöckige Einfamilienhaus mit einem Garten und einem Pool und einer hervorragenden…
$580,956
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 511 m²
Masia in der Gegend von Playa de Aro an der Costa Brava. Das Haus wurde 1972 gebaut. Nur wen…
$2,21M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
Moderne Villa in der Urbanisation von Mas Nou in Playa de Aro. Die Entfernung zum Meer beträ…
$1,37M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Nebenhaus in Sagaro mit einem schönen öffentlichen Erholungsgebiet mit einem Schwimmbad und …
$671,585
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Schöne Villa in Sagaro 500 Meter vom Strand in einer ruhigen und privaten Gegend. Die Fläche…
$1,45M
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Immobilienangaben in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien

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