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Villen in Calonge i Sant Antoni, Spanien

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Villa in Calonge, Spanien
Villa
Calonge, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 865 m²
Luxus Anwesen mit herrlichem Blick auf die Berge. Es gibt alles, was Sie für einen komfortab…
$2,21M
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Villa in Sant Antoni, Spanien
Villa
Sant Antoni, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 644 m²
Das Haus befindet sich an der Costa Brava in der Stadt Sant Antoni de Colonge. Die Gesamtfl…
$4,07M
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Villa 7 zimmer in Torre Valentina, Spanien
Villa 7 zimmer
Torre Valentina, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
Neues modernes zweistöckiges Haus mit herrlichem Meerblick. Ruhige Lage in der Urbanisation …
$1,53M
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Villa in Sant Antoni, Spanien
Villa
Sant Antoni, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 532 m²
Haus mit Panoramablick auf das Meer in der Urbanisation Torrevalentina Stadt Kalonge an der …
$4,07M
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Immobilienangaben in Calonge i Sant Antoni, Spanien

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