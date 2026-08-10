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Häuser am Meer in Katalonien, Spanien

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Barcelona
16
Girona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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27 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$963,245
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Villa 8 zimmer in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa 8 zimmer
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Elegante Villa in Sant Andreu de Llavaneres in der Nähe von Natur und Meer Sant Andreu de Ll…
$4,66M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,67M
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT UNGLAUBLICHEN MEERBLICKEN IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Es ist ei…
$815,218
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Chalet 5 zimmer in Santa Susanna, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Susanna, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
SPEKTAKULÄR RENOVIERTES HAUS MIT MEERBLICK IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: IHRE OASE DER RUHE N…
$668,736
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Haus 5 zimmer in Canyelles, Spanien
Haus 5 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SPEKTAKULÄREM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Es ist ein fantastisches, kürz…
$759,684
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Haus 4 zimmer in Canyelles, Spanien
Haus 4 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS IM MODERNEN STIL MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses schöne…
$1,01M
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Chalet 4 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Chalet 4 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Willkommen in einem beeind…
$801,413
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Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
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Villa 9 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 9 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT DOPPELGRUNDSTÜCK UND WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DAS MEER UND DEN BERG IN…
$694,566
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Reihenhaus 6 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ, IN EINER UNSCHLAGBAREN GE…
$1,25M
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Haus 8 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 8 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Etagenzahl 2
UNGLAUBLICHES HAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND FANTASTISCHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  …
$757,610
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Villa 3 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Villa 3 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
WUNDERBARES HAUS IN EINEM EINZIGARTIGEN RAUM IN TOSSA DE MAR, MIT WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DA…
$953,262
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Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HOCHSTEHENDES HAUS UND PANORAMA-MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkommen in Ihr…
$1,34M
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Villa 7 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Villa 7 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS IM MEDITERRANEN STIL MIT PANORAMABLICK AUF DAS MEER  Dieses fabelhafte Haus …
$1,03M
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Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
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Haus 6 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Haus 6 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT ZWEI UNABHÄNGIGEN HÄUSERN, MIT GARAGE UND SCHÖNEM MEERBLICK, IN TOSSA DE MA…
$505,435
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Doppelhaus 7 zimmer in Serrabrava, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES REIHENHAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkom…
$561,738
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Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
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Haus 3 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 3 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES 3-SCHLAFZIMMER-HAUS MIT MEERBLICK IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Schönes Haus mit…
$235,395
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Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Entdecken Sie diese…
$1,68M
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Villa 5 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 5 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 877 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses fantastische Haus hat…
$1,50M
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Chalet 7 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 7 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 464 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein schönes H…
$904,131
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Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Schönes 450m2 Haus in der Cala San…
$1,93M
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Eigenschaftstypen in Katalonien

villen
chalets
reihenhäuser
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