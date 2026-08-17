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Häuser in Sitges, Spanien

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villen
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10 immobilienobjekte total found
Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 910 m²
$8,63M
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Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$963,245
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 267 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation von Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garra…
$987,624
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
Stadthaus mit Meerblick in der Urbanisation der Mongavin Stadt Sitges an der Costa Garraf. D…
$871,433
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 328 m²
Schlüsselinformationen:Ein seltenes Angebot, nur für Premiumkunden. Nicht-öffentlicher Verka…
$3,47M
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 308 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation Quint Mar Stadt Sitges an der Costa Garraf. …
$1,50M
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Sitges, Spanien
Reihenhaus
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Stadthaus in der Urbanisation von Libanetina Stadt Sitges an der Costa Garraf. Die Gesamtflä…
$958,577
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation von Montgavin Stadt Sitges an der Costa Garr…
$952,767
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Villa in Sitges, Spanien
Villa
Sitges, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 308 m²
Haus mit Blick auf das Meer in der Urbanisation Quint Mar Stadt Sitges an der Costa Garraf. …
$987,624
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