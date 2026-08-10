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Berghütte kaufen in Katalonien, Spanien

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Barcelona
16
Girona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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10 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$963,245
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Villa 8 zimmer in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa 8 zimmer
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Elegante Villa in Sant Andreu de Llavaneres in der Nähe von Natur und Meer Sant Andreu de Ll…
$4,66M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,67M
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Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
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Reihenhaus 5 zimmer in Vinyols i els Arcs, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Vinyols i els Arcs, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
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Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
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Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
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Haus 3 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 3 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES 3-SCHLAFZIMMER-HAUS MIT MEERBLICK IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Schönes Haus mit…
$235,395
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Eigenschaftstypen in Katalonien

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