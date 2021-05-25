  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Forum

Wohnung in einem Neubau Forum

Moskau, Russland
von
$1,82M
;
15
ID: 33176
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3454125
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Metro
    Prospekt Mira (~ 900 m)
  • Metro
    Sukharevskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Trubnaya (~ 700 m)
  • Metro
    Tsvetnoy Bulvar (~ 500 m)
  • Metro
    Turgenevskaya (~ 1000 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Über den Komplex

English English
Русский Русский
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 170.1 m2 im 12. Stock ist ab sofort vom Entwickler MR Private erhältlich. FORDERUNG Club House ist das architektonische Wahrzeichen des Tsvetnoy Boulevard. Seine mutige Architektur ist das Werk des Avantgardebüros "Tsymaylo, Lyashenko & Partners". Die Projektlobby ist eine Ode an Bauhaus. Es gibt keinen Raum für zufällige Details: nur saubere Linien und Licht durch Panoramafenster. Bewohner haben Zugang zu einem privaten Garten mit ganzjährig Grün. Insgesamt 53 Wohnungen, mit Flächen bis 190 m2, Deckenhöhen bis 3,5 m, zweigeschossige Penthouses und Terrassen. Ausstattung vor Ort: eine SPA-Zone und ein Fitnessstudio. Beeindruckbare Mid-Cent-Stil Oberflächen mit Premium-Materialien. Geräumige und gut ausgedachte Layouts für alle Lebensszenarien.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 73.5 – 73.6
Preis pro m², USD 24,754 – 25,508
Wohnungspreis, USD 1,82M – 1,88M
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 86.4 – 123.9
Preis pro m², USD 20,268 – 25,700
Wohnungspreis, USD 2,01M – 3,07M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 148.9 – 170.5
Preis pro m², USD 24,869 – 30,978
Wohnungspreis, USD 3,70M – 5,27M

Standort auf der Karte

Moskau, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
