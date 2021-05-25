Wohnung in einem Neubau Forum

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 170.1 m2 im 12. Stock ist ab sofort vom Entwickler MR Private erhältlich.
FORDERUNG Club House ist das architektonische Wahrzeichen des Tsvetnoy Boulevard.
Seine mutige Architektur ist das Werk des Avantgardebüros "Tsymaylo, Lyashenko & Partners".
Die Projektlobby ist eine Ode an Bauhaus. Es gibt keinen Raum für zufällige Details: nur saubere Linien und Licht durch Panoramafenster.
Bewohner haben Zugang zu einem privaten Garten mit ganzjährig Grün.
Insgesamt 53 Wohnungen, mit Flächen bis 190 m2, Deckenhöhen bis 3,5 m, zweigeschossige Penthouses und Terrassen.
Ausstattung vor Ort: eine SPA-Zone und ein Fitnessstudio.
Beeindruckbare Mid-Cent-Stil Oberflächen mit Premium-Materialien.
Geräumige und gut ausgedachte Layouts für alle Lebensszenarien.
