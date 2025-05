Wohnkomplex ZK Rimskij

Lage des Komplexes: Die Architekten sorgten dafür, dass Schönheit und Komfort zum Alltag des römischen Viertels gehörten. Eintrittsgruppen sind individuell, aber in der Gestaltung jeder vermutet die italienische Liebe zur Dekoration und hochwertigen Finishmaterialien. Wir kümmern uns um den freien Platz in Ihrer Wohnung, so dass die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht Ihnen, perfekte Ordnung und Gemütlichkeit in Ihrer Wohnung zu halten! Auf der unteren Ebene des Komplexes gibt es Durchgänge, die das gesamte Viertel und Parkplätze verbinden. Das Design von Tiefgaragen mit schneeweißen Säulen ruft Assoziationen mit der historischen Kulturschicht der romanischen Epoche hervor. So selbst hier werden Sie das Gefühl eines besonderen Ortes nicht verlassen. Die Warehouses befinden sich in jedem Abschnitt, der Zugang zu ihnen erfolgt auf einem modernen Aufzug MEL mit reduziertem Lärm. Das stürmische Leben der Nachbarn wird Ihren Frieden nicht mehr stören, und niemand wird auf Sie klopfen, wenn Sie die Lautstärke in Ihrem Lieblingsmusik-Track oder Ihre Kinder wollen einen Nachtlauf arrangieren! Lebe nach deinen eigenen Regeln. Zugänglichkeit des Verkehrs: Nur 2 km von der Moskauer Ringstraße, 15 Minuten mit dem Transport zu den U-Bahn-Stationen Domodedovskaya und Maryino Interne Infrastruktur: Die Bewohner des römischen Viertels zeichnen sich durch Langsamkeit aus. Warum Eile, wenn alles, was Sie brauchen, nur zu Fuß erreichbar ist? Die Schule und Kindergärten befinden sich in der Nachbarschaft. Dies spart deutlich Zeit am Morgen und ermöglicht Ihnen das Frühstück auch an Wochentagen zu genießen. Eine Vielzahl von Cafés wird ein traditioneller Ort für Familienbrünchen an Wochenenden oder Abendtreffen mit Freunden.